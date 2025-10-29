<h3>\r\n1. Drama im Urlaub: Lara De Cassan (37) aus Buchenstein stirbt<\/h3>Ein Badeurlaub in Sharm el-Sheikh endete für die aus Buchenstein in der Provinz Belluno stammende Lara De Cassan tragisch. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/drama-im-urlaub-lara-de-cassan-37-aus-buchenstein-stirbt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die 37-Jährige, die regelmäßig mit ihren Kindern beim Eiskunstlauftraining in Corvara war, starb während eines Badeaufenthalts im Roten Meer.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1231824_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. „Wer weniger einzahlt, bekommt weniger heraus – das trifft besonders Frauen“<\/h3>Anlässlich des gestrigen Equal Pension Day erinnert Landesfrauenreferentin und SVP-Parlamentarierin Renate Gebhard daran, dass Frauen in Südtirol im Alter immer noch wesentlich weniger weniger Pension erhalten als Männer. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/wer-weniger-einzahlt-bekommt-weniger-heraus-das-trifft-besonders-frauen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Im Interview erklärt sie, warum sich an dieser Ungleichheit kaum etwas ändert, welche Rolle traditionelle Rollenbilder spielen – und warum eine echte Gleichstellung nur über bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich ist.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1231827_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. So kann Sinner die Nummer eins zurückerobern<\/h3>Das sensationelle Aus von Carlos Alcaraz beim ATP-Masters in Paris hat die Tür für Jannik Sinner weit aufgeschlagen: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/so-kann-sinner-die-nummer-eins-zurueckerobern" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">So kann der Südtiroler auf Platz eins der Weltrangliste zurückkehren.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1231830_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. Südtirols Bürgermeister bekommen mehr Geld<\/h3>Die Regionalregierung hat entschieden: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/suedtirols-buergermeister-bekommen-mehr-geld" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Bürgermeister, Vizebürgermeister und die Gemeindereferenten sowie die Gemeinderäte dürfen sich künftig auf eine höhere Amtsentschädigung freuen.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1231833_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Vogelgrippe: „Die Lage ist ernst, aber nicht außergewöhnlich“<\/h3>Die Vogelgrippe breitet sich in Europa früher und intensiver aus als in den vergangenen Jahren. Spanien, Polen und Deutschland – dort wurden bisher über 500.000 Tiere getötet – verzeichnen derzeit die meisten Fälle. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/vogelgrippe-die-lage-ist-ernst-aber-nicht-aussergewoehnlich" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Was das für Südtirol bedeutet, welche Risiken tatsächlich bestehen und warum Verbraucher laut Dr. Christian Piffer vom Südtiroler Sanitätsbetrieb dennoch ruhig bleiben können, erklärt der Experte im Bereich Tiergesundheit und Hygiene in der Tierzucht.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1231836_image" \/><\/div>\r\n