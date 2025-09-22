<h3>\r\n1. Nach Traktorunfall: Große Trauer um Stephan Rainer (32)<\/h3>Es war die letzte Fuhre, die Stephan Rainer gestern mit dem Miststreuer beim Widmair-Hof in Oberinn ausbrachte, als der schreckliche Unfall passierte: Der Traktor kam ins Rutschen, überschlug sich und erdrückte <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-traktorunfall-grosse-trauer-um-stephan-rainer-32" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">den Fahrer, der aus der Kabine geschleudert wurde.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1216068_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2.Die heiklen Hotelpläne des Bürgermeisters<\/h3>Ein Bürgermeister, zwei Hüte: Als Gastwirt hat Bruno Wolf vor zwei Jahren – gemeinsam mit der Kronplatz Seilbahngesellschaft – ein 5-Sterne-Hotel mit 142 Betten angestoßen, als nunmehr neuer Bürgermeister von Bruneck weiß er genau, wie heikel dieses Projekt in Zeiten von Bettenstopp und Übertourismus ist. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/die-heiklen-hotelplaene-des-buergermeisters" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Er wolle aber von Beginn an mit offenen Karten spielen, sagt er.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1216071_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. VIDEO | Evelyn Palla will die Bahn wieder auf Spur bringen: „Wir räumen auf“<\/h3>Die designierte neue Chefin Evelyn Palla will bei der Deutschen Bahn den Zugbetrieb im Vergleich zu anderen Beteiligungen des Konzerns wieder stärker in den Mittelpunkt stellen. „Wir nehmen heute den Taktstock für eine neue Ära in die Hand. Eine Ära, in der wir uns wieder auf das konzentrieren, was uns im innersten Kern ausmacht: das Eisenbahngeschäft“, sagte Palla bei ihrer Vorstellung in Berlin. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/evelyn-palla-will-die-bahn-wieder-auf-spur-bringen-wir-raeumen-auf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„Wir räumen auf“, ergänzte die Südtirolerin.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1216074_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. „Ich hasse Nazis“ – 15-Jähriger in Bozen wegen Statement im Haar verprügelt<\/h3>Wegen seiner Frisur soll ein 15-Jähriger am Samstag in einem Lokal in Bozen angegriffen worden sein. Er hatte sich die Botschaft „ <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ich-hasse-nazis-15-jaehriger-in-bozen-wegen-statement-im-haar-verpruegelt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ich hasse Nazis“ in die Haare färben lassen.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1216077_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. VIDEO | Schwere Unwetter in Norditalien<\/h3>Italien erlebt einen wahren Herbsteinbruch. Schwere Unwetter haben in der Nacht auf Montag die norditalienischen Regionen heimgesucht. In Ligurien blieben die Schulen geschlossen, dort kam es auch zu erheblichen Problemen im Bahnverkehr. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bilder-schwere-unwetter-in-norditalien" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Eine Frau im Piemont gilt derzeit als vermisst.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1216080_image" \/><\/div>\r\n