<h3>\r\n1. Leiche aus Kalterer See geborgen<\/h3>Aus dem Kalterer See wurde am heutigen Donnerstagvormittag eine Leiche geborgen. Es handelt sich laut ersten Angaben um eine Frau mittleren Alters. Nähere Informationen zur Identität der Toten liegen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/leiche-aus-kalterer-see-geborgen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">derzeit noch nicht vor.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1232244_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. Luis Durnwalder: „Ich fühle mich politisch verfolgt“<\/h3>Das Urteil des Zentralen Rechnungshofes gegen Alt-Landeshauptmann Luis Durnwalder (84) hat für Empörung gesorgt – auch bei seinen politischen Konkurrenten. Durnwalder habe dem Land Südtirol einen Imageschaden zugefügt und müsse nun 200.000 Euro Strafe zahlen. Die Begründung sei für ihn eine „Beleidigung für ganz Südtirol“, sagt Durnwalder im STOL-Interview. Aber nicht nur das – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/luis-durnwalder-ich-fuehle-mich-politisch-verfolgt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">er sehe sich verfolgt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1232247_image" \/><\/div>\r\n<h3>3. VIDEO | MeBo: Pkw überschlägt sich mehrmals<\/h3>Kurz nach der Einfahrt auf die MeBo bei Lana hat sich am heutigen Donnerstagnachmittag ein Pkw mehrmals überschlagen. Der Lenker wurde ersten Angaben <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mebo-pkw-ueberschlaegt-sich-mehrmals-lenker-leicht-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">zufolge glücklicherweise nur leicht verletzt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1232250_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. Kleiner Psairer Bergbauer elektrisiert Berlin<\/h3>Walter Moosmair (47), ein kleiner Bergbauer im Passeier, sorgt international für Furore. Er wurde am Mittwochabend bei der CERES Award-Verleihung in Berlin zum „Energielandwirt 2025“ gekürt – im Beisein des deutschen Landwirtschaftsministers Alois Rainer. „Ich bin überwältigt. Ich habe nicht damit gerechnet, weil ich wirklich ein kleiner Bauer bin“, sagt Moosmair und erzählt, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kleiner-psairer-bergbauer-elektrisiert-berlin" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wie er den rauschenden Abend unter Großbauern erlebt hat.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1232253_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Nach Tod von Skitalent Matilde Lorenzi: Ermittlungen gegen zwei Personen<\/h3>Vor rund einem Jahr stürzte das italienische Skitalent Matilde Lorenzi (19) beim Training auf dem Schnalser Gletscher und erlag wenig später ihren schweren Verletzungen. Wie die Staatsanwaltschaft am heutigen Donnerstag bestätigte, laufen seit mehreren Monaten Ermittlungen gegen den Sicherheitsbeauftragten für die Skipisten und Skilifte des Skigebiets „Alpin Arena Schnalstal“ sowie gegen den Trainer von Lorenzi. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-tod-von-skitalent-matilde-lorenzi-ermittlungen-gegen-zwei-personen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Derzeit findet das Beweissicherungsverfahren statt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1232256_image" \/><\/div>