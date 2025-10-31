<h3>\r\n1. Südtirols Landeshaushalt klettert auf 8,76 Milliarden Euro<\/h3>\n\n<video-jw video-id="QpmXOrC4"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Der Haushaltsvoranschlag des Landes Südtirol für 2026 beläuft sich auf 8,76 Milliarden Euro und liegt damit über dem Vorjahreswert von 8,13 Milliarden Euro. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/suedtirols-landeshaushalt-klettert-auf-876-milliarden-euro" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Landesregierung hat den Entwurf am heutigen Freitag genehmigt.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Jagdaufseher: „Mit Bären-Spray wäre mir wohler“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1232739_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Frühjahr 2025 im Jagdrevier Kastelbell-Tschars: Jagdaufseher Paul Gassebner ist bereits gegen zwei Uhr nachts ins Revier aufgebrochen, zur vorgeschriebenen Spielhahnzählung. Er ist allein mit seinem Hund unterwegs, als der sonst mutige Vierbeiner auf eine Witterung reagiert – und dann zwischen seinen Beinen Schutz sucht. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/jagdaufseher-mit-baeren-spray-waere-mir-wohler" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Sicht ist miserabel. Dennoch war Gassebner klar: „Irgendetwas ist vor mir.“ Wenig später wird er anhand der frischen Spuren im Schnee wissen: Es war ein Bär.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. Der Imageschaden des Luis Durnwalder<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1232742_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Wer auf die vergangenen Jahrzehnte blickt, wird kaum bestreiten können, dass Luis Durnwalder – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/der-imageschaden-des-luis-durnwalder" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">bei aller Kritik – mehr für das Land geleistet hat als viele Politiker vor und nach ihm. Ihm nun einen Imageschaden für Südtirol anzulasten, wirkt daher nicht nur überzogen, sondern fast skurril.“ Ein Kommentar von STOL-Ressortleiter Arnold Sorg.<\/a><BR \/><h3>\r\n4. Auf der Skipiste: Ab jetzt gilt Helmpflicht für alle<\/h3>\n\n<video-jw video-id="psENzbSg"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Mit einer wichtigen Neuerung beginnt die Wintersaison 2025\/2026. Ab dem 1. November gilt auf dem gesamten Staatsgebiet die allgemeine Helmpflicht für Skifahrer, Snowboarder und Rodler – also auch für Erwachsene. <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/auf-der-skipiste-ab-jetzt-gilt-helmpflicht-fuer-alle" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wer ohne Helm auf den Skipisten unterwegs ist, dem droht eine Strafe von 150 Euro – und auch die Liftkarte kann eingezogen werden. Skilegende Denise Karbon hat die wichtigsten Tipps für den passenden Helm.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Wie zuverlässig sind elektronische Fußfesseln?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1232745_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wie zuverlässig sind elektronische Fußfesseln, und wie anfällig sind sie für technische Pannen oder Manipulation? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wie-zuverlaessig-sind-elektronische-fussfesseln" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Eine Frage, die sich nach dem brutalen Femizid in Castelnuovo del Garda bei Verona viele stellen.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/>--------------------------------------<h3>\r\nJetzt s+ testen und top informiert durchs Jahr – für nur 4,99 Euro im Monat!<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1232748_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Sie möchten Zugang zu exklusiven Artikeln, fundierter Berichterstattung und spannenden Hintergrundgeschichten? Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/jetzt-s-testen-und-top-informiert-durchs-jahr-fuer-nur-499-euro-im-monat-3" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Testen Sie unser s+ Abo – ein Jahr lang für nur 4,99 Euro pro Monat! Ob aktuelle Nachrichten, tiefgründige Reportagen oder bewegende Geschichten – mit s+ lesen Sie, was andere verpassen.<\/a>