<h3>\r\n1. Tragödie im Ortlergebiet: Drei Tote bei Lawinenabgang<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1233021_image" \/><\/div>\r\nEin tragischer Freizeitunfall ereignete sich am Samstagnachmittag oberhalb von Sulden: Eine Gruppe von fünf Bergsportlern wurde von einer Lawine erfasst und mitgerissen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tragoedie-im-ortlergebiet-drei-tote-bei-lawinenabgang" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Für drei von ihnen kam jede Hilfe zu spät.<\/a><BR \/><h3>\r\n2. Klare Regeln für Spaßflüge<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1233024_image" \/><\/div>\r\nDie Welt einmal von oben entdecken: Freizeithubschrauber-Rundflüge erfreuen sich in Südtirol unter Touristen, aber auch Einheimischen, wachsender Beliebtheit. Doch während die Nachfrage stetig steigt, rückt auch immer häufiger die Frage in den Fokus, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/klare-regeln-fuer-spassfluege" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ob und wie solche „Spaßflüge“ überhaupt reguliert werden.<\/a><BR \/><h3>\r\n3. Seltene Szene: Sinner ärgert sich mit seiner Box<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1233027_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Das sieht man auch nicht oft: Jannik Sinner hat sich am Freitag im Paris-Viertelfinale gegen Ben Shelton <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/seltene-szene-sinner-aergert-sich-mit-seiner-box" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mit seiner eigenen Box geärgert.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Jedes Sterbebild ein Stück Geschichte<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1233030_image" \/><\/div>\r\nSeit gut zehn Jahren sammelt Rosa Thaler aus Sarnthein Sterbebildchen – inzwischen umfasst ihre Sammlung beinahe 5000 Exemplare. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/jedes-sterbebild-ein-stueck-geschichte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„Jedes Bildchen erzählt ein Stück Sarner Geschichte“, sagt sie.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Schützen gedenken österreichischem Altkanzler Bruno Kreisky<\/h3>Am Freitagabend haben dutzende Schützen aus Südtirol, dem Bundesland Tirol und Welschtirol auf dem Brixner Domplatz an der großen Gedenkfeier zu Ehren des ehemaligen österreichischen Außenministers und Bundeskanzlers Bruno Kreisky teilgenommen. Ihm zu Ehren wurde auch <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/schuetzen-gedenken-oesterreichischem-altkanzler-bruno-kreisky" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">der „Große Österreichische Zapfenstreich“ von der Musikkapelle Schabs aufgeführt. <\/a>