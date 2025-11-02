<h3>\r\n1. Drama im Ortlergebiet – Unfassbare Tragödie am Berg<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1233312_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Bei einem der schwersten Lawinenunglücke der vergangenen Jahre in den Alpen sind am gestrigen Allerheiligentag fünf deutsche Bergsteiger ums Leben gekommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/drama-im-ortlergebiet-eines-der-schwersten-lawinenungluecke-seit-jahren" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die beiden Frauen und drei Männer wurden unterhalb des Gipfels der 3.545 Meter hohen Vertainspitze in Südtirol von einer Schneelawine erfasst und konnten nur noch tot geborgen werden. Zwei weitere Männer – ebenfalls aus Deutschland – überlebten das Unglück.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Neuanfang mit Mitte 50: Ein Gastwirt mit vielen Geschichten<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1233315_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Selten zuvor war sich die Fachjury bei der Kür der Auszeichnung „Historischer Gastbetrieb des Jahres“ so einig wie heuer. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/neuanfang-mit-mitte-50-ein-gastwirt-mit-vielen-geschichten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Preis wurde Gerhard Pichler vom Gasthof „Zum Hirschen“ verliehen, einem leidenschaftlichen und offenherzigen Gastwirt mit einem ungewöhnlichen Lebensweg.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. Erfolge, Fehler, Kritik: Manfred Pinzgers Abschied<\/h3>\n\n<video-jw video-id="8SJVcPI3"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Zwölf Jahre an der Spitze des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) – oft kritisiert, oft gelobt: Nun zieht Manfred Pinzger Bilanz. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/video-erfolge-fehler-kritik-manfred-pinzgers-abschied" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der 66-Jährige spricht über die größten Fehler des HGV unter seiner Ära, über Erfolge, über die ständige Kritik am Tourismus, über die Seitenhiebe seines Vorgängers Walter Meister und über den Moment, an dem es Zeit war, loszulassen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Englands Held: Rentner warf sich vor Messerstecher, um Kind zu retten<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1233318_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Als am Samstagabend in einem Zug von Doncaster nach London plötzlich Panik ausbricht, handelt ein älterer Mann instinktiv und mutig. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/rentner-wird-englands-held-warf-sich-vor-das-messer-um-ein-kind-zu-retten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Während ein Angreifer mit einem Messer wahllos auf Fahrgäste einsticht, wirft sich der Rentner schützend vor ein Kind – und wird schwer verletzt.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Anschlag in Berlin geplant? Mann festgenommen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1233324_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Polizei hat am Samstag in Berlin einen Mann festgenommen, der einen Anschlag geplant haben soll. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/anschlag-geplant-mann-in-berlin-festgenommen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ihm werde die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat vorgeworfen, sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft.<\/a><BR \/><BR \/>--------------------<h3>\r\nHeute letzte Chance: Holen Sie sich das s+ Jahresabo für nur 4,99 Euro im Monat!<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1233321_image" \/><\/div>\r\n <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/heute-letzte-chance-holen-sie-sich-das-s-jahresabo-fuer-nur-499-euro-im-monat" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie möchten Zugang zu exklusiven Artikeln, fundierter Berichterstattung und spannenden Hintergrundgeschichten? Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt: Testen Sie unser s+ Abo – ein Jahr lang für nur 4,99 Euro pro Monat! Ob aktuelle Nachrichten, tiefgründige Reportagen oder bewegende Geschichten – mit s+ lesen Sie, was andere verpassen. Aber Achtung: Angebot gilt nur noch heute!<\/a>