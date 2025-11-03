<h3>\r\n1. A22: Unfall bei Franzensfeste – eine Person erheblich verletzt<\/h3>Ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw hat am Montagmorgen auf der A22 bei Franzensfeste (Nordspur) für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Der Autofahrer musste medizinisch erstversorgt werden, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/a22-unfall-bei-franzensfeste-stau-im-fruehverkehr" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die Nordspur war zeitweise komplett gesperrt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1233858_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. „Sie waren zum Zeitpunkt des Unglücks noch lange nicht am Gipfel“<\/h3>Die Lawine, die am Samstag an der Vertainspitze fünf Bergsteiger aus Bayern in den Tod riss, kam ohne jede Vorwarnung. Im Interview mit STOL spricht der Sprecher der Bergrettung Sulden, Christian Knoll, über den Ablauf des Unglücks und die tückischen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sie-waren-zum-zeitpunkt-des-ungluecks-noch-lange-nicht-am-gipfel" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Schneeverhältnisse am Beginn der Wintersaison.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1233861_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3.Meran: Einsatzkräfte retten Mann aus Passer<\/h3>Zu einem großangelegten Rettungseinsatz wurden am heutigen Montag die Einsatzkräfte aus Meran und Umgebung alarmiert: Es galt, einen Mann aus der Passer zu retten. Dieser war stets ansprechbar und konnte <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/meran-einsatzkraefte-retten-mann-aus-passer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">schließlich dem Notarzt übergeben werden.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1233864_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. Fünf Bayern sterben bei Lawinenunglück im Ortlergebiet: Die Namen der Opfer<\/h3>Ein Lawinenabgang führte – wie berichtet – am Samstag an der Vertainspitze ober Sulden zu einer Tragödie. Fünf Alpinisten aus Bayern – drei Männer, eine Frau und ein 17-jähriges Mädchen – konnten nur noch tot geborgen werden – drei am Samstag, zwei nach <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/5-bayern-sterben-bei-lawinenunglueck-im-ortlergebiet-die-namen-der-opfer" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> einer schwierigen Bergungsaktion am Sonntag.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1233867_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Bozen: Polizei verhaftet 18-Jährigen auf gestohlenem Scooter<\/h3>Ausgespuckt zu Halloween: Ein 18-jähriger Asylwerber aus Tunesien ist am vergangene Wochenende in Bozen verhaftet worden. Der Jugendliche war mit einem gestohlenen Scooter unterwegs und leistete erheblichen Widerstand gegen die Beamten. Überdies wurden im Rahmen verstärkter Kontrollen zu Halloween <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-polizei-verhaftet-18-jaehrigen-auf-gestohlenem-scooter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">fünf weitere Personen angezeigt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1233870_image" \/><\/div>\r\n