<h3>\r\n1. Außenministerium bestätigt: Markus Kirchler (29) aus Jenesien im Himalaya vermisst<\/h3>Unter den neun Bergsteigern, die im Himalaya von zwei Lawinen in Nepal mitgerissen worden waren, befindet sich – wie berichtet – auch ein junger Südtiroler. Das italienische Außenministerium hat gegenüber STOL bestätigt, dass es sich dabei um Markus Kirchler (29) aus Jenesien handelt. Er gilt offiziell als vermisst. Die Hoffnung, den jungen Mann <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/aussenministerium-bestaetigt-markus-kirchler-aus-jenesien-im-himalaya-vermisst" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">noch lebend zu finden, ist verschwindend gering.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1234311_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. „Die Vogelgrippe hat das Potenzial zu einer Pandemie“<\/h3>Die Vogelgrippe breitet sich derzeit in mehreren europäischen Ländern aus. Auch in Italien wurden bereits Fälle registriert. Die Primaria der Infektionsabteilung am Bozner Krankenhaus, Dr. Elke Maria Erne, erklärt im Gespräch, wie gefährlich das Virus tatsächlich ist, warum vor allem ein Überspringen auf Säugetiere kritisch wäre – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/die-vogelgrippe-hat-das-potenzial-zu-einer-pandemie" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und weshalb Vorsicht besser ist als Entwarnung.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1234314_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. Gsies: 70-jähriger Bauer bei Stallarbeiten schwer verletzt<\/h3>Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Dienstagvormittag in Pichl Schintlholz in Gsies gekommen. Ein Bauer ist bei Stallarbeiten von <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gsies-70-jaehriger-bauer-bei-stallarbeiten-schwer-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">einer Kuh schwer verletzt worden.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1234317_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. So tickt der neue HGV-Chef<\/h3>Nach dem knappen Rennen um den HGV-Vorsitz übernimmt der Bozner Hotelier Klaus Berger die Leitung des mächtigen Wirtschaftsverbands. Im Interview mit uns spricht er über seine Ziele, die Stimmung in der Branche – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/so-tickt-der-neue-hgv-chef" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und warum er den Dialog mit der Bevölkerung suchen will.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1234320_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Gesuchter Seriendieb gefasst<\/h3>Die Staatspolizei hat am Brenner einen 35-jährigen tunesischen Staatsbürger verhaftet, der seit 2023 gesucht wurde. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gesuchter-seriendieb-am-brenner-festgenommen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">um eine Freiheitsstrafe von fast sieben Jahren zu verbüßen.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1234323_image" \/><\/div>