<h3>\r\n1. Große Trauer um Markus Kirchler (29) – „Es ist eine Tragödie“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1234737_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In Jenesien und weit darüber hinaus herrscht große Trauer und Fassungslosigkeit: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grosse-trauer-um-markus-kirchler-29" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der 29-jährige Markus Kirchler aus Jenesien ist bei einem tragischen Lawinenunglück im Himalaya ums Leben gekommen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Simon Gietl zum Lawinenunglück im Himalaya: „Es berührt mich tief“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1234740_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nur zwei Tage bevor eine Schlechtwetterfront den Himalaya erfasste, stand Simon Gietl noch auf dem Gipfel der Ama Dablam. Der Südtiroler Bergführer kehrte rechtzeitig ins Tal zurück – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/simon-gietl-zum-lawinenunglueck-im-himalaya-es-beruehrt-mich-tief" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und ist nun erschüttert über den Tod von Markus Kirchler, der am nahen Yalung Ri von einer Lawine erfasst wurde. „Eine Tragödie, die mich tief berührt“, so Gietl im Gespräch mit STOL.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. Nachruf | Der kochende Ski-Botschafter<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1234743_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Skiwelt trägt Trauer. Nein, es gibt keinen weiteren tragischen Unfall, bei dem ein junges Athleten-Leben ausgelöscht wurde. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/nachruf-der-kochende-ski-botschafter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Aber ein ganz Großer, der seit vielen Jahren hinter den Kulissen des Skiweltcups eine stille wie extrem wertvolle Arbeit verrichtete, ist nicht mehr bei uns.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Frankreich: Autofahrer fährt absichtlich in Passanten – „Allahu akbar“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1234746_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/frankreich-autofahrer-faehrt-absichtlich-passanten-an" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein 35-Jähriger hat am Mittwoch auf der französischen Atlantikinsel Île d'Oléron mit einem Auto absichtlich Fußgänger und Radfahrer umgefahren und dabei zehn Menschen verletzt, vier von ihnen schwer.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Löhne in Südtirol – Tschenett: „So ist Armut vorprogrammiert“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1234749_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Um 8,5 Prozent ist das reale Jahresbruttoeinkommen der Beschäftigten in der Privatwirtschaft in Südtirol in den letzten zehn Jahren gesunken: Das geht aus dem gestern veröffentlichten ASTAT-Bericht hervor. Zwar dürfte sich die Lage mit den seit 2023 unterzeichneten Kollektiv- und Zusatzverträge auf gesamtstaatlicher und Landesebene etwas gebessert haben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/loehne-in-suedtirol-tschenett-so-ist-armut-vorprogrammiert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„Aber wir haben jetzt schon Niedrigrenten. Bei niedrigen Löhnen werden sie noch niedriger ausfallen – dann ist die Armut vorprogrammiert“, warnt ASGB-Chef Tony Tschenett.<\/a>