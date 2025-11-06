<h3>\r\n1 Zwei Minderjährige erpressen und bestehlen Menschen mit Behinderung<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1235301_image" \/><\/div>\r\nDie Carabinieri von Deutschnofen haben zwei Jugendliche angezeigt, die verdächtigt werden, einen Menschen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/zwei-minderjaehrige-erpressen-und-bestehlen-menschen-mit-behinderung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mit Behinderung bestohlen und erpresst zu haben.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Südtiroler Mann des Opfers: „Klinge steckte noch in ihrer Seite“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1235322_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach der Messerattacke in Mailand, bei der eine 43-jährige Managerin schwerst verletzt wurde, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suedtiroler-mann-des-opfers-klinge-steckte-noch-in-ihrer-seite" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">erzählt ihr Mann Thomas, der aus Südtirol stammt, von den schrecklichen Minuten, in denen er um das Leben seiner Frau bangen musste. <\/a><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\n3 Spinges: Untererschbaumerhof abgebrannt – Hof abgerissen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1235304_image" \/><\/div>\r\nZu einem Großbrand in Spinges wurden die Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung am Donnerstagvormittag gerufen. Der 400 Jahre alte <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/spinges-grossbrand-bei-obererschbaumerhof" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Untererschbaumerhof stand in Flammen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. 15-Jähriger in Halloween-Nacht brutal gefoltert: Jetzt spricht die Mutter<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1235325_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Es ist eine unfassbare Geschichte: Die Jugendstaatsanwaltschaft von Turin hat Ermittlungen gegen drei Minderjährige eingeleitet, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/15-jaehriger-in-halloween-nacht-brutal-gefoltert-jetzt-spricht-die-mutter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die verdächtigt werden, in der Halloween-Nacht einen 15-Jährigen entführt und gefoltert zu haben.<\/a><BR \/><h3>\r\n5. Verzweifelte Suche im Himalaya: „Bis auf Steigeisen noch nichts gefunden“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1235307_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Such- und Bergungsaktion nach fünf Bergsteigern – darunter auch dem 29-jährigen Markus Kirchler aus Jenesien – , die am Montag bei einem gewaltigen Lawinenabgang am Yalung-Ri-Gipfel verschüttet wurden, gestaltet sich sehr kompliziert. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schwierige-suchaktion-im-himalaya-schnee-und-eis-sind-extrem-hart" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Rettungskräfte graben sich durch meterdickes Eis, bisher ohne Erfolg. Nun werden sie von zwei Höhenrettungsexperten aus Italien und der Schweiz unterstützt.<\/a>