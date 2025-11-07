<h3>\r\n1. Fall Giorgio Carli: „Das ist ein systemisches Gesamtversagen“<\/h3>Es liege ein „systemisches Gesamtversagen“ vor. Mit diesen harten Worten ließ der Münchner Rechtsanwalt Ulrich Wastl bei einer Fachtagung der Diözese am heutigen Freitag aufhorchen. Gemeint sei damit der Umgang mit Missbrauchsfällen in der Kirche. Er sagt, dass es nun ein Schuldbekenntnis brauche, denn, so Wastl: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/fall-giorgio-carli-das-ist-ein-systemisches-gesamtversagen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„Das ist für die Diözese die letzte Chance, ihre Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen.“<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1235727_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Familie betrügt Senioren um 71.000 Euro<\/h3>Drei Personen – Vater, Mutter und Sohn – wurden angezeigt, weil sie einen 86-jährigen Mann in Brixen um rund 71.000 Euro betrogen haben sollen – offenbar mit der Unterstützung eines Rechtsanwalts. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mutter-vater-und-sohn-sollen-senioren-um-rund-70000-euro-betrogen-haben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Mutter soll sich als illegale Pflegekraft um den 86-jährigen Senioren gekümmert haben.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1235730_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Jetzt ist es fix: Millionenstrafe für Rasen-Antholz<\/h3>Der Rechtsstreit zur Vergabe der Bauarbeiten im Antholzer Biathlonzentrum im Hinblick auf Olympia 2026 ist endgültig geklärt: Die Gemeinde Rasen-Antholz muss an die Bietergemeinschaft Gasser\/Ploner etwa 2,7 Millionen Euro Schadenersatz zahlen. Denn das Kassationsgericht hat am 4. November letztinstanzlich den Rekurs der Gemeinde und des Unternehmens Unionbau abgewiesen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/jetzt-ist-es-fix-millionenstrafe-fuer-rasen-antholz" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Damit ist das Staatsratsurteil vom November 2024 umzusetzen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1235733_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Foppa nach Corona-Ausschuss-Wahl: „Ich dachte: Na guate Nocht!“<\/h3>Die grüne Landtagsabgeordnete Brigitte Foppa wird den Corona-Untersuchungsausschuss im Südtiroler Landtag leiten – obwohl die Initiative von Jürgen Wirth Anderlan ausging. Im Interview spricht Foppa über ihre anfänglichen Zweifel, ihre Bedingungen und ihre Sorge, dass das alles nach hinten losgeht. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/foppa-nach-der-corona-ausschuss-wahl-ich-dachte-mir-na-guate-nocht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Und: Warum sie schnell wieder „Tschüss“ sagen könnte.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1235736_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Kreischende Fans: Sinner und Alcaraz begeistern Turin<\/h3>Turin ist im Tennis-Fieber! Am Freitag haben Jannik Sinner und Carlos Alcaraz mit einem Show-Training dafür gesorgt, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/kreischende-fans-sinner-und-alcaraz-begeistern-turin" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">dass die Fans verrückt spielten.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1235739_image" \/><\/div>\r\n