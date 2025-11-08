<h3>\r\n1. Hausarzt führte über 40 Beschneidungen an Kindern durch – Festgenommen<\/h3>In seiner Praxis in Trient führte der Hausarzt chirurgische Beschneidungen an Kindern aus Migrantenfamilien durch: Seine Praxis verfügte jedoch weder über eine medizinische Zulassung noch erfüllte sie die hygienischen Mindeststandards. Nach den Beschneidungen mussten die Buben in mehreren Fällen ins Krankenhaus eingeliefert werden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/hausarzt-fuehrte-ueber-40-beschneidungen-an-kindern-durch-festgenommen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Aus diesem Grund ist ein Allgemeinmediziner in Trient festgenommen worden<\/a>.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1235868_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. Familie lebt abgeschottet in Wald: Eltern droht Verlust des Fürsorgerechts<\/h3>Eine Familie mit drei Kindern lebt in einem Wald in Palmoli (Provinz Chieti) in der Region Abruzzen – ohne Strom, fließendes Wasser und weitgehend abgeschottet von der Außenwelt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/familie-lebt-abgeschottet-in-wald-eltern-droht-verlust-des-fuersorgerechts" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die drei Kinder – ein achtjähriges Mädchen und sechsjährige Zwillingsjungen – werden zu Hause unterrichtet.<\/a> Laut den Eltern sind sie gesund und glücklich. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1235871_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. Florenz: Frau auf offener Straße vergewaltigt<\/h3>Ein unfassbarer Vorfall hat sich in der Nacht auf Samstag im Zentrum von Florenz ereignet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/florenz-frau-auf-offener-strasse-vergewaltigt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Eine 35-jährige Frau soll unweit des Bahnhofs Santa Maria Novella von zwei Männern auf offener Straße vergewaltigt worden sein. <\/a>Polizeistreifen eilten zum Tatort. Die Beamten fanden zwei ausländische Männer und brachten sie auf das Polizeipräsidium.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1235874_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. 75 Minuten in Unterzahl: FC Südtirol erkämpft sich Punkt<\/h3>Der erhoffte Sieg wurde es zwar nicht, der FC Südtirol hat am Samstag aber eine starke Charakterprobe hingelegt und trotz 75-minütiger Unterzahl gepunktet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/75-minuten-in-unterzahl-fc-suedtirol-erkaempft-sich-punkt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Weiß-Roten kämpften sich gegen Carrarese zu einem 1:1 Unentschieden.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1235877_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Kommentar: Alles andere als unfehlbar<\/h3>„Jetzt dürfte selbst den eingefleischtesten Katholiken im Lande klar sein: Auch innerhalb der Kirche ist nichts und niemand unfehlbar. Im Gegenteil.“ <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kommentar-alles-andere-als-unfehlbar" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Kommentar von „Dolomiten“-Ressortleiter Michael Eschgfäller.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1235880_image" \/><\/div>