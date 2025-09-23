<h3>\r\n1. „Jetzt steht Melanie ohne ihren Partner und ohne den Vater ihres Kindes da“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1216524_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Ritten ist geschockt und der Heimatort Antholz-Mittertal genauso: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/er-war-ein-feiner-sehr-fleissiger-junger-mann" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Stephan Rainer hinterlässt eine große Lücke.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Geisterfahrerunfall: Zwei Carabinieri ins Ermittlungsregister eingetragen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1216527_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Fall des Geisterfahrerunfalls auf der A22, bei dem Tobias Tappeiner ums Leben kam und 5 Personen teils schwer verletzt wurden, hat sich die Staatsanwaltschaft zu Wort gemeldet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/geisterfahrerunfall-2-carabinieri-ins-ermittlungsregister-eingetragen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie bestätigt, dass – wie berichtet – gegen zwei Personen ermittelt wird und präzisiert, dass es sich dabei um zwei Ordnungskräfte handelt.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. NATO warnt Russland – Konflikt spitzt sich zu<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1216530_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die NATO hat Russland unter Androhung von Gewalt vor weiteren Luftraumverletzungen gewarnt. Die NATO und die Alliierten würden im Einklang mit dem Völkerrecht alle notwendigen militärischen und nicht-militärischen Mittel einsetzen, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/nato-warnt-russland-werden-alle-militaerischen-mittel-einsetzen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">um sich zu verteidigen und Bedrohungen aus allen Richtungen abzuschrecken, heißt es in einer nach Beratungen in Brüssel veröffentlichten Erklärung aller 32 Bündnisstaaten.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Diese Flüge gibt es im Winter ab Bozen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1216533_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Fluggesellschaft SkyAlps hat ihren Winterflugplan 2025\/26 vorgestellt und erweitert ihr Angebot ab Bozen um neue europäische Destinationen. Ab Dezember stehen Dresden und Warschau erstmals auf dem Flugplan. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/das-sind-die-fluege-im-winter-von-bozen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zudem werden bestehende Strecken ausgebaut, etwa die Verbindung nach Kopenhagen, die künftig bis zu dreimal wöchentlich angeboten wird. Auch Hannover wird erstmals im Winter bedient.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Das Baby ist da! Laura Letrari erstmals Mama<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1216536_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Süße Baby-News von Laura Letrari: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/das-baby-ist-da-laura-letrari-erstmals-mama" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Südtirols früherer Schwimm-Star hat an diesem Dienstag einen kleinen Jungen zur Welt gebracht. Damit geht ein großer Wunsch in Erfüllung.<\/a>