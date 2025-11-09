<h3>\r\n1. Sinners Freundin und der spezielle Südtirol-Trip<\/h3>Während sich Jannik Sinner auf seinen ersten Einsatz bei den ATP Finals vorbereitet, verbrachte sein Herzblatt Laila einen speziellen Urlaub in den Südtiroler Bergen. <a href="https:\/\/www.sportnews.bz\/artikel\/tennis\/sinners-freundin-und-der-spezielle-suedtirol-trip" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1236099_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. Schwangere Frau und ihr Baby sterben bei furchtbarem Unfall auf A22<\/h3>Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Brennerautobahn A22 zwischen Mantova Nord und Nogarole Rocca kam die 36-jährige Stefania Palmieri, die im neunten Monat schwanger war, ums Leben. Auch das Kind, das sie in wenigen Tagen zur Welt bringen sollte, überlebte den Unfall nicht.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1236102_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. Exklusiv: Erstes Videointerview mit Norbert Rier nach seiner Herz-OP<\/h3>Wenige Tage nach dem „Spatzen“-Fest wurde Norbert Rier ein zweites Mal am Herzen operiert. Ein STOL-Kamerateam durfte den Chef der Kastelruther Spatzen keinen Monat nach seinem schweren Eingriff besuchen und mit ihm über den Aufenthalt im Krankenhaus, den Rückhalt in der Familie und über die Zukunft von Südtirols bekanntester Volksmusikgruppe sprechen. <BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="fDD0HeVR"><\/video-jw>\n\n<h3>\r\n4. Eine Handvoll Hoffnung – und wir rühren dafür unsere 5 Finger<\/h3>Die Hoffnung ist wie eine Kerze: Sie gibt Licht, macht Orientierung möglich; wenn sie erlischt, wird es kalt und dunkel. Aber die Hoffnung lässt sich auch neu entzünden – und das haben wir bitter nötig. Ein Herz erwärmender Text des Innsbrucker Bischofs Hermann Glettler kann so ein Feuerzeug sein. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/eine-handvoll-hoffnung-und-wir-ruehren-dafuer-unsere-5-finger" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Martin Lercher stellt die Gedanken im „Sonn(der)tag“ vor. <\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1236105_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Zwei Tote bei schwerem Verkehrsunfall in Bergamo<\/h3>Ein dramatischer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagmorgen gegen 7:30 Uhr auf der Südumfahrung von Bergamo, in Höhe von Stezzano, ereignet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/drei-tote-bei-schwerem-verkehrsunfall-in-bergamo" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Zwei Menschen sterben, eine dritte Person wird lebensgefährlich verletzt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1236108_image" \/><\/div>