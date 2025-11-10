<h3>\r\n1. Unterberger: „Diese Ehrung ist eine Beleidigung für Südtirol“<\/h3>Scharfe Kritik kommt von der Südtiroler Senatorin Julia Unterberger (SVP) an einer Initiative der italienischen Regierung: Das Ministerratspräsidium hat eine Ausschreibung im Umfang von 1,4 Millionen Euro veröffentlicht, um mehrere sogenannte „hervorragende Italiener“ zu würdigen – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/unterberger-diese-ehrung-ist-eine-beleidigung-fuer-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">darunter auch Giovanni Gentile, Bildungsminister während der faschistischen Diktatur.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1236567_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Pflersch als „Inzuchtdorf“ – Eklat bei „TV Total“<\/h3>Eklat um die Satire-Sendung „TV Total“ auf Pro7: Moderator Sebastian Pufpaff mit spöttischen Bemerkungen über einen Bewohner von Pflersch im Wipptal für Aufsehen. Pufpaff bezeichnete dessen Heimatort als „Inzuchtsdorf“ – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/pflersch-als-inzuchtdorf-eklat-bei-tv-total" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ein Kommentar, der in den sozialen Netzwerken eine Welle der Empörung auslöste.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1236570_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Bei eisiger Kälte verirrt – Bergretter schildert dramatischen Einsatz am Wilden Freiger<\/h3>Wie berichtet, hatten am Samstag zwei Bergsteiger (28) aus Polen am Wilden Freiger großes Glück : Nach dem Gipfelaufstieg verloren sie bei Einbruch der Dunkelheit die Orientierung und setzten einen Notruf ab. Der Notarzthubschrauber Pelikan 1 und die Bergrettung Ridnaun\/Ratschings konnten sie bergen – unterkühlt, aber sonst unverletzt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bei-eisiger-kaelte-verirrt-bergretter-schildert-dramatische-suche-am-wilden-freiger" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Eine Nacht bei minus zehn Grad auf über 3000 Metern hätte das Paar wohl kaum überlebt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1236573_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Busfahrerin Andrea: Die starke Frau von Linie 211<\/h3>Andrea Mohr (42) ist eine von wenigen weiblichen Busfahrerinnen im Land. Fünf Tage die Woche steuert sie 18 Meter geballte Power durch Meran und Lana. Ein Beruf, der Konzentration, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/busfahrerin-andrea-die-starke-frau-von-linie-211" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Herzblut und vor allem Nerven im Umgang mit testosterongesteuerten Verkehrsteilnehmern verlangt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1236576_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Wankt der Igls-Weltcup? „Schlichtweg zu gefährlich“<\/h3>Die Homologierung des umgebauten und sanierten Olympia-Eiskanals in Innsbruck-Igls ist nicht wie geplant über die Bühne gegangen und noch ausständig. Die Zeit drängt, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/wankt-der-igls-weltcup-schlichtweg-zu-gefaehrlich" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">denn am ersten Dezember-Wochenende soll in Nordtirol der Weltcup-Aufakt über die Bühne gehen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1236579_image" \/><\/div>\r\n