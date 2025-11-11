<h3>\r\n1. Problem deutsche Schule | Stauder: „Dann streichen wir Landesbeiträge“<\/h3>\n\n<video-jw video-id="WzoBPP8a"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Vor einem Jahr gingen in Südtirols Schulen die Wogen hoch: Die Direktorin der Goethe-Schule wollte ein Pilotprojekt einführen, mit dem Schüler, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, in einer separaten Klasse unterrichtet werden. Nun – ein Jahr später - legt eine Arbeitsgruppe einen Maßnahmenkatalog vor, mit dem das Problem gelöst werden soll. Und wenn es nicht funktioniert? <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/problem-deutsche-schule-stauder-dann-streichen-wir-landesbeitraege" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„Dann wird es Strafen geben“, sagt SVP-Landessekretär Harald Stauder im Interview mit STOL-Ressortleiter Arnold Sorg. Stauder ist sich aber sicher: „Es wird funktionieren.“<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Die vielen Gesichter des oder der Giò Stajano<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1236951_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Giò Stajano sagte oft, sie sei zweimal geboren worden: Zuerst als Gioacchino Stajano und ein zweites Mal, als sie Identität wechselte. Am 11. November feiert das Teatro Stabile von Bozen mit „Beata Oscenità“ Premiere: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/kultur\/theater\/die-vielen-gesichter-des-oder-der-gio-stajano" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Es ist dies die unglaubliche Biografie von Giò di Panico, einer bekannten Persönlichkeit der Nachkriegszeit – geboren als Gioacchino Stajano Starace, Conte Briganti di Panico.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. Lawinentragödie am Yalung Ri: Auch Sherpas müssen Suche aufgeben<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1236918_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Behörden hatten die offiziellen Suchaktionen bereits vor einigen Tagen eingestellt. Doch für die Sherpas war es Herzensangelegenheit, ihre von der Lawine verschütteten Bergkameraden – darunter der 29-jährige Markus Kirchler aus Jenesien – nicht aufzugeben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/lawinentragoedie-am-yalung-ri-auch-sherpas-muessen-suche-aufgeben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Aus eigenem Antrieb setzten sie die Suche fort. Jetzt mussten auch sie aufgeben – ohne die Körper der Vermissten zu finden.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Hausärzte im Wipptal schlagen Alarm<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1236921_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Alarm unter den Hausärzten im Wipptal: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/hausaerzte-im-wipptal-schlagen-alarm-so-wollen-viele-den-beruf-wechseln" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die geplanten Veränderungen durch den Sanitätsbetrieb, die Einführung von Gemeinschaftshäusern und die damit verbundene Abwertung des Hausarztberufes würden die Grundlagen des Berufs gefährden. Ein Gastkommentar der Wipptaler Hausärztin Dr. Esther Niederwieser.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Nach Wolfsattacke: Verwaistes Rehkitz sucht Schutz bei den Rindern<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1236954_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-wolfsattacke-verwaistes-rehkitz-sucht-schutz-bei-den-rindern" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Wolf hat vor einigen Wochen eine Rehgeiß in Deutschnofen gerissen – nun sucht das allein zurückgelassene Rehkitz seit einigen Tagen regelmäßig Schutz und Anschluss bei den Rindern – nahe einem Bauernhof im Plattner-Viertel.<\/a>