<h3>\r\n1. Lüsen: Auto stürzt 150 Meter ab – 36-Jähriger in Lebensgefahr<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1237563_image" \/><\/div>\r\nEin schwerer Verkehrsunfall hat sich heute Vormittag auf der Lüsener Straße ereignet. Ein Pkw war über die Straße hinausgeraten und etwa 150 Meter abgestürzt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/verkehrsunfall-in-luesen-eine-person-schwer-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dabei wurde ein 36-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt. <\/a><BR \/><h3>\r\n2. Steuer runter, Lohn rauf: So können Sie ausrechnen, wie viel Sie Steuern sparen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1237566_image" \/><\/div>\r\nAb 1. Jänner 2026 soll die zweite IRPEF-Stufe auf 33 Prozent sinken – ein Eingriff, der vor allem Steuerzahler mit 28.000 bis 50.000 Euro Einkommen betrifft. Aber was heißt das konkret? Wie viel Steuern kann ich persönlich damit sparen? Sie können es ganz schnell und einfach selbst ausrechnen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/steuer-runter-lohn-rauf-so-koennen-sie-ausrechnen-wie-viel-sie-steuern-sparen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Details.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. VIDEO | Polarlichter über Südtirol – Haben Sie sie gesehen?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1237569_image" \/><\/div>\r\nLeuchtende Farben über den Alpen: In der heutigen Nacht auf Mittwoch konnten in Südtirol wieder seltene Polarlichter beobachtet werden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/spektakel-am-himmel-polarlichter-ueber-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wer in der Nacht auf Mittwoch entweder sehr spät oder sehr früh unterwegs war, konnte das seltene Naturphänomen erleben.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\n4 „Die Heimkehr nach dem Studium darf keine Frage des Bankkontos sein“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1237572_image" \/><\/div>\r\nHohe Wohnkosten, niedrige Löhne, fehlender Mut zur Veränderung: Alexander von Walther, Vorsitzender der Südtiroler HochschülerInnenschaft, sieht die Zukunftsperspektiven vieler junger Menschen in Südtirol kritisch. Im Interview mit STOL spricht er aber auch über Chancen und <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/die-heimkehr-nach-dem-studium-darf-keine-frage-des-bankkontos-sein" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">was jetzt dringend getan werden muss, damit Südtirol für junge Fachkräfte ein attraktiver Ort zum Leben und Arbeiten wird.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Alterskontrolle auf Pornoseiten in Kraft: „Ein wichtiger Schritt“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1237575_image" \/><\/div>\r\nMit heute, dem 12. November, tritt die Maßnahme der italienischen Kommunikations- und Medienaufsichtsbehörde AGCOM in Kraft, die eine Alterskontrolle für den Zugang zu 48 pornografischen Websites einführt: „Ein Schritt in die richtige Richtung zum Schutz von Minderjährigen und für eine gesunde sexuelle und emotionale Entwicklung“, erklärt <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/agcom-massnahme-zur-alterskontrolle-auf-pornoseiten-ist-ein-wichtiger-schritt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die Vorsitzende der Autonomiegruppe im Senat, Julia Unterberger, in einer Mitteilung.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>.