<h3>\r\n1.Junge Südtiroler ziehen weg – 7.000 in 5 Jahren<\/h3>Immer mehr junge Menschen verlassen Südtirol und gehen vor allem ins deutschsprachige Ausland. Laut aktuellen Daten des Arbeitsmarktservice Südtirol verlassen inzwischen jährlich rund 800 <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/junge-suedtiroler-ziehen-weg-7000-in-5-jahren" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Personen mehr das Land, als zuwandern.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1238025_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. Wut am Spielfeldrand: Südtirols Fußball kämpft mit wachsender Aggression<\/h3>Pöbeleien von der Tribüne, Druck auf Schiedsrichter, unfaires Verhalten auf dem Rasen – immer öfter kippt die Stimmung auf Südtirols Fußballplätzen. Beleidigungen, Drohungen und Übergriffe gehören im Amateurfußball längst zum Alltag. Woran liegt das – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wut-am-spielfeldrand-suedtirols-fussball-kaempft-mit-wachsender-aggression" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und was kann dagegen getan werden?<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1238028_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3.Betrug: Sanitätsbetrieb warnt vor gefälschten SMS-Nachrichten<\/h3>Erneut versuchen Internetbetrüger die Bürgerinnen und Bürger zu Anrufen auf kostenpflichtige Telefonnummern zu verleiten: dies mit Hilfe von SMS-Nachrichten, die auf den ersten Blick durch eine irreführende <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/betrug-sanitaetsbetrieb-warnt-vor-gefaelschten-sms-nachrichten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Abkürzung vom Sanitätsbetrieb zu kommen scheinen („Asl“).<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1238031_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4.Dr. Faltner: „So will niemand mehr Hausarzt werden“<\/h3>Die geplante Einführung von Gemeinschaftshäusern gefährdet nach Ansicht der Wipptaler Hausärztin Dr. Barbara Faltner das Fundament der hausärztlichen Versorgung. Im Gespräch erklärt sie, warum Südtirols Hausärzte in großer Sorge sind, was die Zentralisierung der Medizin für Patienten bedeutet – und weshalb der Beruf für junge Ärztinnen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/dr-faltner-so-will-niemand-mehr-hausarzt-werden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und Ärzte immer unattraktiver wird.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1238034_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5.„Sniper-Touristen“ in Bosnien: Italien erschüttert von grausamer Enthüllung<\/h3>Der Skandal um mutmaßliche italienische „Kriegstouristen“, die in den 1990er Jahren als Scharfschützen an der Belagerung von Sarajevo teilgenommen und dafür bezahlt haben sollen, Zivilisten zu erschießen, sorgt in Italien für Aufregung. Der Fall könnte bald die Regierung von <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sniper-touristen-in-bosnien-italien-erschuettert-von-grausamer-enthuellung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ministerpräsidentin Giorgia Meloni beschäftigen.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1238037_image" \/><\/div>