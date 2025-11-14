<h3>\r\n1. So wird das Wochenend-Wetter in Südtirol<\/h3>Der Winter macht sich zunehmend bemerkbar: Die Temperaturen gehen weiter zurück, in den Morgenstunden bildet sich immer häufiger Frost. Doch wie entwickelt sich das Wetter am Wochenende und zu Beginn der neuen Woche? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/so-wird-das-wochenend-wetter-in-suedtirol-26" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Überblick.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1238544_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. Wird dieser Winter außergewöhnlich kalt und schneereich? Was der Experte sagt<\/h3>In der Wetterküche deutet derzeit einiges darauf hin, dass der Winter bald kommt. „Ab Mitte der nächsten Woche scheint es deutlich abzukühlen“, weiß Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Internationale Wissenschaftler gehen davon aus, dass die nächsten Monate besonders kalt und schneereich werden könnten. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wird-dieser-winter-aussergewoehnlich-kalt-und-schneereich-was-der-experte-sagt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Peterlin ist dahin gehend vorsichtig.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1238547_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. Nach brutaler Attacke: Bar in Bozen für 30 Tage geschlossen<\/h3>Nach einer schweren Gewalttat vor einem Lokal in der Bozner Altstadt hat der Bozner Quästor Giuseppe Ferrari die Schließung einer Bar für 30 Tage angeordnet. Zudem wurden zwei ausländische Staatsbürger in ein Abschiebezentrum überstellt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-brutaler-attacke-bar-in-bozen-fuer-30-tage-geschlossen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">In einem weiteren Fall wurde ein Mann wegen Drogenhandel angezeigt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1238550_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. Mutter tötet eigenen Sohn (9): Wie konnte es zu dieser furchtbaren Tat kommen?<\/h3>Die Stadt Triest steht unter Schock nach dem brutalen Mord an Giovanni, dem neunjährigen Buben, der von seiner 55-jährigen Mutter mit einem Küchenmesser getötet wurde. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mutter-toetet-eigenen-sohn-9-wie-konnte-es-zu-dieser-furchtbaren-tat-kommen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1238553_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Jannik Sinner spielt sich fürs Halbfinale warm<\/h3>Seit Mittwochabend stand Jannik Sinner bei den ATP Finals in Turin bereits als Halbfinalist fest. <a href="https:\/\/www.sportnews.bz\/artikel\/tennis\/jannik-sinner-spielt-sich-fuers-halbfinale-warm" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Trotzdem hat der Südtiroler im abschließenden Gruppenspiel gegen Ben Shelton noch einmal seine Dominanz gezeigt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1238556_image" \/><\/div>