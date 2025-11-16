<h3>\r\n1 Gargazon: Schrebergarten wird Raub der Flammen<\/h3>Nächtlicher Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Gargazon: Die Hütte eines Schrebergartens in den Obstwiesen zwischen Gargazon und Vilpian ist nach Mitternacht in Brand geraten. Die Wehrleute konnten verhindern, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gargazon-schrebergarten-wird-raub-der-flammen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">dass die Flammen auf die Umgebung übergreifen. Verletzt wurde niemand.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1239042_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2 Besonderheit: Eine musikalische Großfamilie aus dem Wipptal spielt auf<\/h3>Großfamilien sind mittlerweile ohnehin eine Seltenheit. Wenn dann auch noch alle miteinander musizieren und regelmäßig Konzerte geben, handelt es sich um eine echte Rarität. Als solche darf sich die <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/besonderheit-eine-musikalische-grossfamilie-aus-dem-wipptal-spielt-auf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">siebenköpfige Familie Pichler aus Wiesen allemal bezeichnen.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1239045_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3 Südtirols Spitäler unter Druck: 150 Betten wegen Personalmangel nicht in Betrieb<\/h3>Südtirols Krankenhäuser kämpfen mit Personalmangel. Landesweit sind derzeit 150 von 1.639 Betten außer Betrieb – rund zehn Prozent. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suedtirols-spitaeler-unter-druck-150-betten-wegen-personalmangel-nicht-in-betrieb" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Am stärksten betroffen ist das Krankenhaus Schlanders.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1239048_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4 Ein Monat WaltherPark: Ist die Bozner Altstadt tot?<\/h3>Groß war die Befürchtung in der Bozner Altstadt, als vor knapp einem Monat das Einkaufszentrum WaltherPark in der Südtiroler Straße seine Tore öffnete. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ein-monat-waltherpark-ist-die-bozner-altstadt-tot" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wir haben uns umgehört und ziehen eine erste Zwischenbilanz.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1239051_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5 MeBo Terlan: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall<\/h3>Bei einem Auffahrunfall auf der MeBo-Nordspur zwischen Terlan und Vilpian sind zwei Einheimische verletzt worden. Zwischenzeitlich staute es mehrere Kilometer, mittlerweile hat sich der Stau aufgelöst.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1239054_image" \/><\/div>\r\n