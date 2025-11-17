<h3>\r\n1. Großbrand in Sarnthein: Wohnhaus auf Gurschner-Hof steht in Flammen<\/h3>Der Brand auf einem Bauernhof in Sarnthein verlangte am frühen Montagmorgen ein Großaufgebot der Feuerwehren: Eines der beiden Wohnhäuser auf dem Gurschner-Hof in Auen stand in Flammen. Ersten Informationen zufolge ist der Sachschaden enorm, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grossbrand-in-sarnthein-bauernhof-steht-in-flammen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">verletzt wurde jedoch niemand.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1239441_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. VIDEO | Einbruch im Golfclub Eppan: Täter flüchten, hoher Sachschaden<\/h3>Drei vermummte Einbrecher haben am gestrigen Sonntagabend den Eppaner Golfclub verwüstet. „Wie groß ihre Ausbeute ist, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/video-einbruch-im-golfclub-eppan-taeter-fluechten-hoher-sachschaden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">der Sachschaden allerdings ist sehr hoch“, erklärt Clubsekretär Ruppert Giuliani.<\/a><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="p13evYdM"><\/video-jw>\n\n<BR \/><h3>\r\n3. Hartes Schicksal: „Wollte nur schlafen, um dem Elend zu entgehen“<\/h3>Die Obdachlosigkeit kann jeden treffen – schneller, als einem lieb ist: Immer mehr Menschen landen auf der Straße. In Bozen sind es Schätzungen zufolge über 120 Personen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sein-schicksal-geht-unter-die-haut-wollte-nur-schlafen-um-dem-elend-zu-entgehen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hinter dem Bozner Max Zanellini verbirgt sich ein heftiger Schicksalsschlag, der unter die Haut geht.<\/a><?Bereich TagName="Bild"_>\r\n<BR \/><BR \/><h3>\r\n4. (Fast) nirgendwo lebt es sich besser als hier<\/h3>Südtirol sieht sich gerne als Vorzeigeland, als „begehrtester Lebensraum Europas“. Aber ist das auch so? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/fast-nirgendwo-lebt-es-sich-besser-in-italien-als-hier" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Eine neue Studie gibt Aufschluss.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1239444_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Ein kleiner Begleiter stiehlt Jannik Sinner die Show<\/h3>So emotional wie nach seinem Sieg bei den diesjährigen ATP Finals hat man Jannik Sinner bislang nur selten erlebt. Entsprechend ausgelassen fielen die Feierlichkeiten aus. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/ein-kleiner-begleiter-stiehlt-jannik-sinner-die-show" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Für Schmunzeln sorgte zudem eine Szene unmittelbar vor dem offiziellen Teamfoto.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1239447_image" \/><\/div>\r\n