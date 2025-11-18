<h3>\r\n1.Schwerer Arbeitsunfall in Margreid: Bauer reanimiert und mit Heli abtransportiert<\/h3>Ein rund 60-jähriger Bauer ist am frühen Dienstagnachmittag während der Arbeiten in den Apfelwiesen von Margreid eingeklemmt und <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schwerer-arbeitsunfall-in-margreid" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">dabei schwerst verletzt worden.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1239939_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2.Als die Kessler-Zwillinge über Meran tanzten<\/h3>Die international berühmten Kessler-Zwillinge, Alice und Ellen, sind gestern 89-jährig gemeinsam aus dem Leben geschieden. Was nur die wenigsten wissen: Die Kessler-Zwillinge, die als Sängerinnen, Tänzerinnen, Schauspielerinnen und Entertainerinnen Karriere machten, gastierten auch in Meran und tanzten im Film <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/als-die-kessler-zwillinge-ueber-meran-tanzten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„Mein Schatz ist aus Tirol“ auf dem Dach des Hotels Bristol.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1239942_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3.Sterzing: Bewaffneter Mann verwüstet Pizzeria<\/h3>Zerschlagene Fenster, beschädigte Eingangstür und das Innere des Lokals völlig verwüstet: In einer Sterzinger Pizzeria hat ein Mann kürzlich sein Unwesen getrieben. Die Carabinieri <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/verdacht-bewaffneter-mann-verwuestet-pizzeria-auf-frischer-tat-ertappt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">haben den Täter auf frischer Tat ertappt und verhaftet.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1239945_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4.Unwetter: Mann (32) aus Bayern starb beim Versuch, seine Nachbarin zu retten<\/h3>Als der Regen ganze Hänge ins Rutschen bringt, wird ein kleines Dorf in Friaul-Julisch Venetien zum Schauplatz eines dramatischen Rettungsversuchs. Ein 32-jähriger Mann aus Bayern befand sich zusammen mit seiner Frau bereits in Sicherheit, eilte dann aber seiner 83-jährigen Nachbarin zur Hilfe – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/unwetter-mann-32-aus-bayern-starb-beim-versuch-seine-nachbarin-zu-retten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">sein selbstloser Einsatz endete fatal.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1239948_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Haushaltsgerätebonus: Ab heute kann angesucht werden<\/h3>Ab dem heutigen Dienstag, 18. November, können Haushalte den sogenannten „Bonus elettrodomestici“ beantragen. Wer sein altes Haushaltsgerät durch ein neues, energieeffizientes Modell ersetzt, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/haushaltsgeraetebonus-ab-heute-kann-angesucht-werden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">erhält dafür eine staatliche Förderung.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1239951_image" \/><\/div>\r\n