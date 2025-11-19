<h3>\r\n1. Nonsberg: Bär auf Staatsstraße angefahren<\/h3>Der Aufprall war so heftig, dass die Airbags des Fahrzeugs ausgelöst wurden – am gestrigen Dienstagabend wurde auf der Staatsstraße 421 zwischen Andalo und Spormaggiore auf dem Nonsberg ein Bär von einem Auto erfasst. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nonsberg-baer-auf-staatsstrasse-angefahren-autofahrer-bleibt-unverletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Anschließend verschwand das Tier in den Wald.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1240341_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2.Michelin: Das sind Südtirols zwei neue Sternelokale<\/h3>Südtirols kulinarischer Sternen-Himmel hat Zuwachs bekommen. Gleich zwei Restaurants dürfen sich heuer über eine Aufnahme in den wohl renommiertesten aller Gastro-Führer, „Guida Michelin“, freuen. Die <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/michelin-das-sind-suedtirols-zwei-neue-sternelokale" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">offizielle Präsentation fand am Mittwochmittag in Parma statt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1240344_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. Terlan: Mutter und Kinder stürzen mit Pkw mehrere Meter ab – Straße gesperrt<\/h3>Riesiges Glück hatten am Mittwochnachmittag eine Mutter und ihre beiden Kinder: Die drei waren gerade an Bord eines Pkw auf der Möltner Straße unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkamen und rund 5 Meter in die Tiefe stürzten – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/moeltner-strasse-nach-unfall-gesperrt-pkw-stuerzt-mehrere-meter-von-strasse-ab" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wie durch ein Wunder blieben sie unverletzt<\/a>.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1240347_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. Wichtiger Faktencheck: Wir räumen mit Rentenmythen auf!<\/h3>Für junge Menschen ist die Pension zwar noch weit entfernt, dennoch tun sie gut daran, sich schon frühzeitig damit zu beschäftigen. Allerdings kursiert auch viel Fehlinformation rund um das Thema. Oft gehörte Aussagen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/faktencheck-wir-raeumen-mit-rentenmythen-auf" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> rund um die Rente und die Altersvorsorge im Faktencheck.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1240350_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5.70-Jähriger will in Brixner Hotel einbrechen<\/h3>„Wer rastet, der rostet“, dachte sich wohl der bereits aktenkundige 70-Jährige, der am gestrigen Dienstag versucht haben soll, in ein Brixner Hotel einzubrechen. Dank der Hinweise aufmerksamer Bürger <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/verdacht-70-jaehriger-versucht-in-brixner-hotel-einzubrechen-rechtzeitig-gefasst" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">konnte die Staatspolizei den Mann fassen.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1240353_image" \/><\/div>