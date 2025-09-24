<h3>\r\n1.Große Trauer um Christian Hofer (44) – Im Wald leblos aufgefunden<\/h3>Die Suche nach dem seit Montag vermissten Christian Hofer hat ein trauriges Ende genommen. Der 44-Jährige vom Meslig-Hof nahe Ladurns in Pflersch wurde am <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/in-steilem-waldstueck-leblos-aufgefunden-grosse-trauer-um-christian-hofer-44" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">gestrigen Dienstag gegen 18 Uhr tot aufgefunden.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1216932_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. IRPEF-Reform: Bis zu 1.440 Euro mehr in der Tasche<\/h3>Italiens Regierung möchte die Steuern vor allem für den Mittelstand senken. Geplant ist, den mittleren Tarif der Einkommensteuer von 35 auf 33 Prozent herabzusetzen und die Zahl der Begünstigten auszuweiten. Wie das finanziert werden soll, ist noch unklar. Doch Italiens Steuerberater haben schon einmal errechnet, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/irpef-reform-bis-zu-1440-euro-mehr-in-der-tasche" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wie viel für die Bürger dabei herausspringen würde.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1216956_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3.Gruppenvergewaltigung in Gröden: Das Urteil steht – Das sind die Strafen<\/h3>Im Fall der Gruppenvergewaltigung in Gröden hat der Strafsenat am Landesgericht Bozen drei junge Männer aus dem Kosovo zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Zwei von ihnen erhielten sechs Jahre Gefängnis, der dritte vier Jahre und acht Monate. Zudem sprach das Gericht dem Opfer einen Schadenersatz-Vorschuss von 60.000 Euro zu. Vom Vorwurf <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gruppenvergewaltigung-in-groeden-mehrjaehrige-haftstrafen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">der Freiheitsberaubung wurden die Angeklagten freigesprochen.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1216935_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. Vilpian: Explosion in Lkw-Fahrerkabine – 44-Jähriger erheblich verletzt<\/h3>Zu einem ungewöhnlichen Vorfall ist es am Mittwochmorgen auf der Raststätte MeBo Süd an der Schnellstraße bei Vilpian gekommen. In einer Fahrerkabine eines Lkw gab es eine Explosion, der 44-jährige <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/vilpian-explosion-in-lkw-fahrerkabine-44-jaehriger-erheblich-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Fahrer aus Weißrussland wurde an Händen und Gesicht verletzt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1216938_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. ABSTIMMUNG | Hundesteuer und Ortstaxe: Ja oder Nein? Stimmen Sie ab!<\/h3>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="345315" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Diese Frage spaltet nicht nur die Bevölkerung, auch die Touristiker und die Gemeindeverwalter sind sich uneins: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/abstimmung-hundesteuer-und-ortstaxe-ja-oder-nein-stimmen-sie-ab" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Soll es eine Hundesteuer und eine Ortstaxe für Hunde geben oder nicht? Was sagen Sie?<\/a>