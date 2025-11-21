<h3>\r\n1.Bozen: Peter Köllensperger (82) tot aufgefunden – Ermittlungen eingeleitet<\/h3>In Bozen ist der 82-jährige Peter Köllensperger leblos in seiner Villa in Gries entdeckt worden. Wie die Quästur mitteilt, wurde das Gebäude <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-82-jaehriger-tot-aufgefunden-ermittlungen-eingeleitet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">von der Polizei versiegelt und beschlagnahmt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1241094_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2.Kurzzeitvermietung: Staatsrat bestätigt Verbot von Self-Check-in<\/h3>Nun also doch: Unterkünfte dürfen ihre Gäste ausschließlich persönlich identifizieren. Der Staatsrat in Rom hat damit das Urteil des Verwaltungsgerichts Latium aufgehoben <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/kurzzeitvermietung-staatsrat-bestaetigt-verbot-von-self-check-in" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und das Verbot des Self-Check-in bestätigt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1241097_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3.VIDEO | Brand in Sarner Hackschnitzel-Silo<\/h3>Mehrere Freiwillige Feuerwehren aus dem Sarntal wurden am Freitag gegen 8 Uhr alarmiert. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/brand-in-sarner-hackschnitzel-silo-feuerwehren-im-einsatz" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Silo in der Handwerkerzone Sarnthein hatte Feuer gefangen.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1241100_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4.„Frau Morandell, was tun gegen niedrige Löhne in Südtirol?“<\/h3>Gabi Morandell ist besorgt. Die Vorsitzende der Sozialen Mitte in der Südtiroler Volkspartei sieht ein großes Problem auf Südtirol zukommen. „Wir müssen uns der Realität stellen“, sagt sie. „Immer mehr Menschen können sich ihr Leben in Südtirol nicht mehr leisten.“ Ihre Partei, die SVP, ist seit Jahrzehnten an der Regierung. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/frau-morandell-wie-stark-oder-schwach-ist-der-soziale-fluegel-in-der-svp" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Findet sie dort kein Gehör? Ein Gespräch.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1241103_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee – So wird das Wochenend-Wetter in Südtirol<\/h3>In vielen Orten in Südtirol hat es in den vergangenen Stunden geschneit – am meisten im Oberpustertal. In den Sextner Dolomiten gibt es bis zu 15 Zentimeter Neuschnee. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bis-zu-15-zentimeter-neuschnee-so-wird-das-wochenend-wetter-in-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Und wie wird das Wetter? Hier lesen Sie mehr dazu.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1241106_image" \/><\/div>