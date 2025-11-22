<h3>\r\n1. Meran: Tourist will Hunden keinen Maulkorb anlegen – Anzeige<\/h3>Die Carabinieri von Meran haben vor wenigen Tagen einen Schweizer Touristen angezeigt, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/meran-tourist-will-hunden-keinen-maulkorb-anlegen-anzeige" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">der in einem Zug für Unruhen sorgte.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1241355_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. „Person in die Passer gesprungen“ – Mutwillig Fehlalarm ausgelöst<\/h3>Zu einem Großeinsatz <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/person-in-die-passer-gesprungen-mutwillig-fehlalarm-ausgeloest" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ist es am Freitagabend in Meran gekommen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1241358_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Michelin: So viel kostet ein Essen im Drei-Sterne-Lokal<\/h3>Südtirol hat sich im neuen Gastro-Führer „Guida Michelin“, der kürzlich vorgestellt wurde, weiter verbessert. Auch mit einer Höchstbewertung von drei Sternen ist die heimische Gastronomie wieder vertreten. Jeder Stern bedeutet ein Essenserlebnis auf hohem Niveau, drei Michelin-Sterne gelten weltweit als absolute Speerspitze der Kochkunst. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/michelin-so-viel-kostet-ein-essen-im-drei-sterne-lokal" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wer einen Tisch ergattert, sitzt buchstäblich in der Champions League der Gastronomie.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1241361_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Älteste Frau Italiens feiert heute ihren 115. Geburtstag<\/h3>Lucia Laura Sangenito aus Sturno in Kampanien – liebevoll Nonna oder Zi Laurina genannt – feiert heute ihren 115. Geburtstag. Sie ist die älteste Frau Italiens, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/aelteste-frau-italiens-feiert-heute-ihren-115-geburtstag" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die viertälteste Frau der Welt und die letzte noch lebende Italienerin des Jahrgangs 1910.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1241364_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Von Rang 14 zum ersten Weltcupsieg: Furioser Franzose jubelt<\/h3>Der Franzose Paco Rassat hat in Hochgurgl im Ötztal beim zweiten Saison-Slalom seinen ersten Weltcupsieg geholt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/von-rang-14-zum-ersten-weltcupsieg-furioser-franzose-jubelt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wenig zu holen gab es derweil für Alex Vinatzer, den einzigen Südtiroler im zweiten Lauf.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1241367_image" \/><\/div>\r\n