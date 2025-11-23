<h3>\r\n1. Kälte und Schnee: So wird das Wetter<\/h3>Der Sonntag verlief zwar kalt, aber größtenteils sonnig. Dies ändert sich aber bereits am morgigen Montag, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kaelte-und-schnee-so-wird-das-wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">für Dienstag ist dann Schneefall prognostiziert.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1241568_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Wie wir mit unseren Kleidern die Welt ein Stück besser anziehen<\/h3>Nach dem Ende der Caritas-Altkleidersammlung fragen sich viele: Wohin mit all den Sachen, die oft kaum oder gar nicht getragen sind? Im Recyclinghof verschwinden sie im Nichts – wiederverwertet wird wenig. Unsere Kleidung schluckt Wasser, belastet Böden und drückt Menschen in Hungerlöhne. Aber es geht anders. Slow Fashion zeigt einen Weg, der Geld spart, Stress nimmt und der Umwelt gut tut. Im Podcast erzählt die Bozner Bloggerin Susanne Barta, wie wir mit ein paar klugen Entscheidungen unseren Kleiderschrank leichter machen – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/der-stille-skandal-im-kleiderschrank-und-die-beste-loesung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und die Welt ein Stück besser.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1241571_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Martin Fronthaler: Glücklich im Job, lebendig in der Freizeit<\/h3>Wenn Martin Fronthaler über seine Arbeit spricht, spürt man sofort: Da ist jemand angekommen. „Ich bin sehr glücklich mit meiner Arbeit – mit meinem Arbeitsplatz und mit meinem tollen Team“, sagt der 59-Jährige. Er ist der Leiter des Therapiezentrums Bad Bachgart in Rodeneck. Seine Arbeit bedeutet ihm viel – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/martin-fronthaler-gluecklich-im-job-lebendig-in-der-freizeit" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">doch sie ist nicht alles. „In meiner Freizeit brauche ich Ablenkung“, betont er.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1241574_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Achammer: Erneut klares Nein zu Sprachförderklassen<\/h3>„Ich sehe keinen Sinn darin, eine Maßnahme einzuführen, die andernorts bereits wieder abgeschafft wird, weil sie die gewünschten Ergebnisse nicht bringt“: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/achammer-erneut-klares-nein-zu-sprachfoerderklassen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Bildungslandesrat Philipp Achammer reagiert damit auf den erneuten Ruf der „Freiheitlichen“ nach Sprachförderklassen als Reaktion auf die jüngsten INVALSI-Ergebnisse.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1241577_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Ein gewonnener Punkt für den FC Südtirol<\/h3>Der FC Südtirol hat zum achten Mal in Folge in der Serie B nicht gewonnen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/ein-gewonnener-punkt-fuer-den-fc-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Doch der Punktgewinn am Sonntag in Modena darf als Erfolg angesehen werden.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1241580_image" \/><\/div>