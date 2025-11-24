<h3>\r\n1.VIDEO | Meran: Bus in Vollbrand<\/h3>Am Busbahnhof in Meran ist am Montag ein Bus in Vollbrand geraten: Eigentlich hätte das Fahrzeug noch am Vormittag zum Einsatz kommen sollen, doch wegen eines technischen Defekts fing es Feuer. Verletzt <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/meran-bus-in-der-josefstrasse-geraet-in-vollbrand" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wurde glücklicherweise niemand.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1242000_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2.Wald-Familie von Palmoli: „Kinder sind schockiert und traumatisiert“<\/h3>Als „schockiert und traumatisiert“ beschreibt der Brite Nathan Trevallion (51) den Zustand seiner Kinder, die am Donnerstag von den Behörden aus ihrem Zuhause in den Wäldern von Palmoli in den Abruzzen geholt und in ein betreutes Wohnheim in Vasto gebracht wurden. Die Entfernung der Kinder aus ihrem gewohnten familiären Umfeld hat eine heftige Debatte darüber ausgelöst, ob die vom Jugendgericht angeordnete Maßnahme verhältnismäßig war und wie weit die Behörden sich überhaupt <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wald-familie-von-palmoli-kinder-sind-schockiert-und-traumatisiert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">in das Privatleben der Bürger einmischen dürfen oder sollen.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1242003_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3.Riva: Steuerbetrug in Höhe von 1,2 Millionen Euro aufgedeckt<\/h3>Die Trientner Finanzpolizei hat einen vermeintlichen Steuerbetrug in Höhe von über 1,2 Millionen Euro aufgedeckt: Ein Restaurant am Gardasee soll über die Jahre hinweg 39 Angestellte mit Scheinverträgen beschäftigt haben. Hinzu kommt der Vorwurf nicht beglichener Sozialabgaben und das Verursachen weiterer Strafen in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/riva-steuerbetrug-in-hoehe-von-12-millionen-euro-aufgedeckt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sechs Personen wurden angezeigt, fünf Unternehmen gemeldet.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1242006_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. Digitale Helferlein erobern die Alm<\/h3>Auf Südtirols Almen hält zunehmend digitale Unterstützung Einzug. Smarte Technologien wie Drohnen, GPS-Tracker oder Sensorsysteme erleichtern die Herdenkontrolle, liefern wertvolle Daten <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/digitale-helferlein-erobern-die-alm-1" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> und sollen helfen, Weiden effizienter zu nutzen.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1242009_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5.Brenner: Drogenkurier mit 1,2 Kilogramm Kokain gefasst<\/h3>Er soll versucht haben, in seinem Lkw eine große Menge Rauschgift über die italienische Grenze zu schmuggeln, doch am Brenner war für ihn Schluss: Die Staatspolizei hat einen mutmaßlichen Drogenkurier mit 1,2 Kilogramm Kokain gefasst. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/brenner-drogenkurier-mit-12-kilogramm-kokain-gefasst" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Mann wurde verhaftet.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1242012_image" \/><\/div>