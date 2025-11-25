<h3>\r\n1. VIDEO | Die Schneebilanz – Und wie es weitergeht<\/h3>Südtirol ist über Nacht weiß geworden – auch in den tiefsten Lagen. In manchen Orten ist der Neuschnee aber schon wieder weg. Wo hat es am meisten geschneit, und wie geht es nun weiter mit dem Wetter in Südtirol? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/video-die-schneebilanz-und-wie-es-weitergeht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier erfahren Sie mehr dazu.<\/a><BR \/><h3>\r\n2. BILDER | Das sind die schönsten Schneefotos der STOL-Leser<\/h3>Dutzende Leser sind dem Aufruf von STOL gefolgt <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/suedtirol-im-winterkleid-die-schoensten-bilder-der-stol-leser" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und haben uns ihre schönsten Schneebilder geschickt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1242687_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Ein 28 Meter hoher Umsetzer mitten im Dorfzentrum von Kaltern?<\/h3>Der wohl aufsehenerregendste Punkt kam bei der Gemeinderatssitzung am Montag in Kaltern erst ganz am Ende recht unspektakulär daher: Mitten im Dorfzentrum von Kaltern soll ein 28 Meter hoher Umsetzer errichtet werden.Zum Vergleich: Der Maibaum, der traditionsgemäß den Sommer über nur wenige Meter entfernt steht, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/28-meter-umsetzer-mitten-in-kaltern-bauvorhaben-sorgt-fuer-gespraechsstoff" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wird sich dann mit seinen knapp 20 Metern nur mehr recht zierlich ausnehmen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1242690_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Hundekot: Es riecht nach Aufschub<\/h3>27.000 Hundehalter, die noch keinen DNA-Abstrich an ihrem Vierbeiner vorgenommen haben, werden ab Jänner wohl nicht zur Kasse gebeten. Peinlich, aber wahr: In drei Stunden konnten sich SVP und Mehrheit auf keine Linie zum Hundekot einigen. Sepp Noggler (SVP) will nahende Strafen „bis auf Widerruf“ aussetzen. Harald Stauder (SVP) will im Jänner 27.000 Vorhaltungen verschicken. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/hundekot-es-riecht-nach-aufschub" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Strafen sollen aber auf 100 Euro sinken und die Bürger mehr Zeit erhalten, bis sie diese begleichen müssen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1242693_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Sinners Auszeit: Sonne, Palmen und Weihnachten daheim<\/h3>Abschalten, die Seele baumeln lassen und den Augenblick genießen. Nach einer unglaublich intensiven Saison nimmt Jannik Sinner erstmal Abstand vom Tennis. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/sinners-auszeit-sonne-palmen-und-weihnachten-daheim" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein klares Programm für die nächsten Wochen hat er aber bereits.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1242696_image" \/><\/div>