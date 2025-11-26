<h3>\r\n1.Verdacht: Gemeinnütziger Verein machte Gewinn mit Verleihservice – Steuerbetrug<\/h3>Die Finanzpolizei von Bruneck hat einen mutmaßlichen Steuerbetrug in Millionenhöhe aufgedeckt: Eine Organisation, die offiziell als gemeinnütziger Verein gegründet worden war, soll stattdessen mit einem Verleihservice rechtswidrig Gewinne erzielt – und über eine Million Euro an Steuern hinterzogen haben. Laut Ermittlungen soll der Geschäftsführer der offiziell als nichtgewerblich gemeldeten Organisation <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/verdacht-gemeinnuetziger-verein-machte-gewinn-mit-skiverleih-steuerbetrug" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">einen Großteil des Geldes selbst eingesteckt haben.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1243170_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2.Haflinger Pendlerin: „Der ganze Bus hat geschrien“<\/h3>Schon beim Anhalten bei der Sulfner-Bushaltestelle war der SASA-Bus auf der schneebedeckten Haflinger-Straße ins Rutschen geraten, erzählt eine junge Haflingerin, die täglich nach Meran pendelt. Den Unfall am Dienstagmorgen hat sie <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/haflinger-pendlerin-der-ganze-bus-hat-geschrien" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hautnah miterlebt und schildert ihn im Interview.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1243173_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3.Terlan: Feuerwehr warnt vor Brandstiftern und bittet Bevölkerung um Mithilfe<\/h3>„In den vergangenen Wochen ist es in Terlan wiederholt zu Bränden gekommen, die auf Brandstiftung hindeuten“, erklärt Stefan Zelger, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Terlan. Zudem sei ein Video aufgetaucht, das mehrere Vermummte beim Legen eines dieser Feuer zeigt. Die Freiwillige Feuerwehr <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/feuerwehr-warnt-vor-brandstiftern-und-bittet-bevoelkerung-um-mithilfe" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">appelliert an die Bevölkerung, wachsam zu sein.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1243176_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4.Bessere Noten für Italien: Das sind die Folgen<\/h3>Zum ersten Mal seit 23 Jahren hat Moody’s das Rating Italiens angehoben – von Baa3 auf Baa2, mit stabilem Ausblick. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/bessere-noten-fuer-italien-das-sind-die-folgen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Es ist ein Upgrade mit Wirkung.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1243179_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5.Bedrohung, Stalking und Drogendelikte: Tunesier (37) in Meran verhaftet<\/h3>Die Beamten des Polizeikommissariats von Meran konnten am Dienstag einen Haftbefehl gegen einen Tunesier (37) vollstrecken: Er war wegen Stalking, Bedrohung und Drogendelikten <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bedrohung-stalking-und-drogendelikte-tunesier-37-in-meran-verhaftet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">zu neun Monaten und 26 Tagen Haft verurteilt worden.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1243182_image" \/><\/div>