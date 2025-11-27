<h3>\r\n1.Betrunkener blockiert Bus in Meran – Carabinieri schreiten ein<\/h3>In Meran hat ein betrunkener Fahrgast am Wochenende für erhebliche Verzögerungen im öffentlichen Verkehr gesorgt. Ein 23-Jähriger aus dem Passeiertal blockierte rund 25 Minuten lang den <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/betrunkener-blockiert-bus-in-meran-carabinieri-schreiten-ein" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">SASA-Bus der Linie 240 Meran–Moos.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1243701_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2.Evelyn Palla im Exklusiv-Interview: „Stellen den Konzern vom Kopf auf die Füße“<\/h3>Die Boznerin Evelyn Palla hat auf dem Chefsessel der Deutschen Bahn Platz genommen. Sie startet mit großen Erwartungen in ihre neue Rolle. Im Exlusiv-Interview erklärt sie, wie sie den Konzern neu ausrichten will, wie sie der zunehmenden Konkurrenz <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/evelyn-palla-im-interview-eisenbahn-entsteht-nicht-in-berlin-sondern-draussen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">begegnet und welche Bedeutung Südtirol für sie hat.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1243704_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3.Schwerer Arbeitsunfall auf der Seiser Alm: Arbeiter stürzt von Lkw<\/h3>Schwere Kopfverletzungen hat sich ein Arbeiter auf der Seiser Alm am heutigen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schwerer-arbeitsunfall-auf-der-seiser-alm-arbeiter-stuerzt-von-lkw" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Donnerstagmorgen bei einem Sturz zugezogen.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1243707_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4.Nach Lawinenunglück im Himalaya: Paolo Coccos Asche kehrt nach Italien zurück<\/h3>Am 3. November verlor Paolo Cocco im Himalaya sein Leben. Der 41-jährige Italiener geriet während einer Expedition am Fuße des Yalung Ri in eine Lawine – ein Unglück, von dem auch der junge Südtiroler Markus Kirchler aus Jenesien und Coccos guter Freund Marco Di Marcello betroffen waren. Die sterblichen Überreste Coccos werden heute nach Italien überführt, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-lawinenunglueck-im-himalaya-paolo-coccos-asche-kehrt-nach-italien-zurueck" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">am Sonntag findet die Trauerfeier statt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1243710_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5.Hafling: Person bei Waldarbeiten von Baum getroffen<\/h3>Eine Person ist am Donnerstagvormittag bei Waldarbeiten unterhalb der Wurzer Alm bei Hafling verletzt worden. Ersten Informationen zufolge <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/hafling-person-bei-waldarbeiten-von-baum-getroffen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">erlitt sie dabei keine schweren Verletzungen.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1243713_image" \/><\/div>