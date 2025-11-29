<h3>\r\n1. Rauchsäule über Bozner Industriegebiet: Lkw in Brand geraten – Niemand verletzt<\/h3>Berufsfeuerwehr Bozen und Freiwillige Feuerwehr Oberau-Haslach eilten am heutigen Samstagvormittag zu einem Lkw-Brand in der Grandi-Straße im Bozner Industriegebiet: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/rauchsaeule-ueber-bozner-industriegebiet-lkw-in-brand-geraten-niemand-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Rauchsäule war selbst aus großer Entfernung sichtbar.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1244145_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Pfefferspray-Attacke im Eurospar – sieben Verletzte<\/h3>Chaos und Schrecksekunden herrschten am Samstag im Eurospar <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/pfefferspray-attacke-im-eurospar-sechs-verletzte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">nahe der Autobahnausfahrt von Sterzing.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1244148_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Die Grippewelle rollt bereits an – Experten warnen vor verändertem Virus<\/h3>Die Grippe ist im Anmarsch – und diesmal besonders früh, berichten Hausärzte in Südtirol. Experten in Deutschland warnen davor, dass die Grippesaison heuer besonders schwer verlaufen könnte mit häufigeren Lungenentzündungen, weil der Virusstamm H3N2 (mit der Subklade K) <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/die-grippewelle-rollt-bereits-an-experten-warnen-vor-veraendertem-virus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">besonders die unteren Atemwege infiziere.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1244151_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Stefansdorf: Die Einbrecher kommen zurück<\/h3>Einmal reichte ihnen offenbar nicht: Nur eine Woche nach dem ersten Einbruch in die Feuerwehrhalle von Stefansdorf <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/stefansdorf-die-einbrecher-kommen-zurueck" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">haben sich dort wieder bisher unbekannte Täter zu schaffen gemacht.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1244154_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Das wird ein kalter Winter für den FC Südtirol<\/h3>Jetzt ist der FC Südtirol endgültig in der Krise angelangt: Die Weiß-Roten kassierten am Samstag <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/das-wird-ein-kalter-winter-fuer-den-fc-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">eine bittere Heimniederlage gegen Avellino.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1244157_image" \/><\/div>