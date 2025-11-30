<h3>\r\n1. Advent ohne Stress: Die einfache Formel von Seelsorger Toni Fiung<\/h3>Advent, Advent – und alles rennt! Viele erleben die Wochen im Dezember nicht als „stillste Zeit im Jahr“, sondern hektisch, ruhelos, mit Angeboten und Terminen überladen. Welche Sehnsucht treibt uns da an? Geht es auch anders? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/advent-ohne-stress-die-einfache-formel-von-seelsorger-toni-fiung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Im Podcast-Gespräch zeigt der bekannte Priester und Buchautor Toni Fiung, wie Advent zu einer wertvollen Zeit werden kann – ohne Kitsch, ohne Pflichtprogramm.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1244406_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Patient geht auf Rettungskräfte los – Weißes Kreuz verurteilt Angriff in Bozen<\/h3>In Bozen hat sich in der Nacht auf Donnerstag ein erschreckender Vorfall ereignet: Mitarbeiter des Weißen Kreuzes wurden während eines Noteinsatzes von einem Patienten und einer Begleitperson angegriffen und verletzt. Die Carabinieri mussten eingreifen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/patient-geht-auf-rettungskraefte-los-weisses-kreuz-verurteilt-angriff-in-bozen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Vereinsführung des Weißen Kreuzes verurteilt den Übergriff auf seine Mitarbeiter aufs Schärfste.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1244409_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. „Durchschnittlicher“ Herbst geht zu Ende – Dezember startet trüb<\/h3>Mit dem ersten Adventssonntag endet der meteorologische Herbst, der laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin insgesamt „durchschnittlich“ ausfiel. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/dezember-beginnt-trueb" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie geht es nun weiter?<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1244412_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. Große Trauer um Hans Christian Amort<\/h3>Trauer in Margreid und weit darüber hinaus: Hans Christian Amort, langjähriger Feuerwehrmann und engagiert im Dorfleben, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grosse-trauer-um-hans-christian-amort" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ist am gestrigen Samstag von Familie, Freunden und Kameraden verabschiedet worden.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1244415_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Podest! Baumgartner setzt dickes Ausrufezeichen<\/h3>Patrick Baumgartner hat am Sonntag ein starkes Statement gesetzt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/podest-baumgartner-setzt-dickes-ausrufezeichen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Beim Weltcup in Igls bei Innsbruck raste der Südtiroler im Viererbob zum zweiten Mal in seiner Karriere auf das Podest.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1244418_image" \/><\/div>