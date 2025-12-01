<h3>\r\n1. Schwerer Arbeitsunfall: 55-Jähriger von Baum überrollt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1244859_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In einem Wald oberhalb von St. Leonhard in Passeier ist es am heutigen Montagvormittag zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schwerer-arbeitsunfall-55-jaehriger-von-baum-ueberrollt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein 55-Jähriger wurde von einem Baum überrollt.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Nur heute! Das s+ Jahresabo für unschlagbare 3,99 Euro im Monat<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1244862_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Heute ist Ihr Tag! Denn ausschließlich heute erhalten Sie das s+ Jahresabo zum unschlagbaren Aktionspreis von 3,99 Euro pro Monat. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nur-heute-das-s-jahresabo-fuer-unschlagbare-399-euro-im-monat" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mit s+ öffnet sich für Sie die ganze Nachrichtenwelt von STOL und SportNews: mehr Hintergründe, mehr Einblicke, mehr Geschichten.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. Percha: Kleinbus überschlägt sich – Drei Personen verletzt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1244865_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/percha-kleinbus-ueberschlaegt-sich-drei-personen-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Kleinbus hat sich am heutigen Montagmittag bei Percha überschlagen. Dabei wurden drei Personen unbestimmten Grades verletzt.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Festgeld: Anlegen und ruhig schlafen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1244868_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Dieser Spruch gilt vor allem bei Investments. <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/festgeld-anlegen-und-ruhig-schlafen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wer das Risiko bei Börse & Co. scheut, aber trotzdem (kleine) Gewinne machen will, der könnte aufs Festgeld setzen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. ABSTIMMUNG: Ist Advent für Sie Stress oder Besinnung?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1244871_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Das Forum Prävention startet in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Sanitätsbetrieb und dem Ressort für Gesundheitsvorsorge und Gesundheit des Landes im Dezember eine Kampagne in den sozialen Medien und in öffentlichen Verkehrsmitteln. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kleine-momente-grosse-wirkung-tipps-fuer-eine-bewusstere-vorweihnachtszeit" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Kampagne sensibilisiert Menschen bereits in der Vorweihnachtszeit, einen bedachten Umgang mit Alkohol zu wählen. Auch der akustische, digital verfügbare Adventskalender zum Wohlfühlen „24 Daily Impulse“ startet wieder.<\/a>