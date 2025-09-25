<h3>\r\n1. Hundesteuer und Ortstaxe? So denken die Südtiroler darüber<\/h3>Hundesteuer und Ortstaxe: Ja oder Nein? Diese Frage haben wir am gestrigen Mittwoch den STOL-Lesern gestellt. Mehr als 11.000 Personen nahmen an der nicht repräsentativen Umfrage teil. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/hundesteuer-und-ortstaxe-so-denken-die-suedtiroler-darueber" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Und das Ergebnis ist eindeutig.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1217424_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. Südtiroler Eis mit Weltruf: „Günther Gelato“ eröffnet Filiale in Bozen<\/h3>Günther Rohregger aus Kaltern hat eine ungewöhnliche Laufbahn hinter sich. In Rom baute er eine kleine Eis-Dynastie namens „Günther Gelato“ auf, wurde für seine kreativen Sorten international ausgezeichnet – und bleibt dabei seiner Südtiroler Herkunft stets treu. Nun erfüllt er sich einen lang gehegten Traum und eröffnet neben den 3 Filialen in der italienischen Hauptstadt endlich auch <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/gunther-gelato-der-kalterer-star-der-eisszene-eroeffnet-filiale-in-bozen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">sein erstes Geschäft in der Heimat.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1217427_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. Niedrigrentner in Südtirol bekommen mehr Geld – Die Details<\/h3>In Südtirol tritt eine neue Unterstützungsleistung für Niedrigrentner in Kraft: Personen über 65 Jahre, deren Einkommen unter 1.000 Euro liegt, erhalten künftig eine monatliche Aufstockung auf diesen Betrag. Das entsprechende Abkommen wurde von Landeshauptmann Arno Kompatscher und dem Präsidenten <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/niedrigrentner-in-suedtirol-bekommen-mehr-geld-die-details" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">des Staatlichen Fürsorgeinstituts INPS, Gabriele Fava, unterzeichnet.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1217430_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. „Wenn die SVP Hunde besteuern will, schlagen wir vor, Kühe zu besteuern“<\/h3>Hundesteuer samt Ortstaxe für Hunde von Urlaubern – der entsprechende Gesetzentwurf von Landwirtschaftslandesrat Luis Walcher sorgt derzeit für reichlich Zündstoff. Auf besonders ausgefallene Weise kontert FdI-Fraktionssprecherin Anna Scarafoni auf den Gesetzesentwurf – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wenn-die-svp-hunde-besteuern-will-schlagen-wir-vor-kuehe-zu-besteuern" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mit dem Vorschlag einer „Kuhsteuer“.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1217433_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. VIDEO | Südtirol: Schnee bis auf 1.700 Meter<\/h3>In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat es in Südtirol bis auf 1.700 Meter geschneit. Und es bleibt relativ kühl. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suedtirol-schneefall-bis-auf-1700-meter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Erst am Wochenende wird es dann wieder wärmer.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1217436_image" \/><\/div>\r\n