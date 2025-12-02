<h3>\r\n1. Gewalt gegen Schafe: Hirten im Trentino vor Gericht<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1245279_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein Fall von mutmaßlicher Gewalt an Nutztieren sorgt im Trentino für Aufsehen. Mehrere Hirten, die auf einem Video beim Treten und Schlagen von Schafen zu sehen sein sollen, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gewalt-gegen-schafe-hirten-in-trentino-vor-gericht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">müssen sich nun vor Gericht verantworten.<\/a><BR \/><h3>\r\n2. Dicke Luft in Pfelders: Imbiss „Zum Karl“ muss weg<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1245486_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Imbiss „Zum Karl“ am großen Parkplatz am Ortseingang von Pfelders ist seit Oktober geschlossen. Dieser Treffpunkt wird auch nicht wieder öffnen, weil er abgerissen werden muss. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/dicke-luft-in-pfelders-imbiss-zum-karl-muss-weg" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auf einer Tafel am Lokal steht, dass „eine Anzeige der Süd-Tiroler Freiheit Moos“ der Grund dafür sei.<\/a><BR \/><h3>\r\n3. Schon wieder: 34-jähriger Mann greift Sanitäter und Polizisten an<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1245489_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Vor der Notaufnahme im Bozner Krankenhaus kam es am gestrigen Montagabend zu einem Polizeieinsatz, der in einer Verhaftung endete. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/randale-in-der-notaufnahme-mann-greift-polizisten-an" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein 34-jähriger Mann soll zuvor mehrere Mitarbeiter des Rettungsdienstes bedroht und randaliert haben.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Nach Angriff auf Sanitäter in Bozen: „Gewalt darf keinen Platz haben“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1245492_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach mehreren Attacken auf Mitarbeiter des Rettungsdienstes sowie auch auf Carabinieri , warnt der Landesrettungsverein vor wachsender Respektlosigkeit gegenüber Einsatzkräften. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-angriff-auf-sanitaeter-in-bozen-gewalt-gehoert-nicht-zu-unserem-beruf" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Präsident Alexander Schmid erklärt im STOL-Gespräch, wie solche Vorfälle intern behandelt werden – und wie oft sie tatsächlich vorkommen.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Jannik Sinners leiser Abschied von Italiens Tennis-Ikone<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1245495_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Tod von Nicola Pietrangeli hat in Italien und in der internationalen Tennisszene für große Trauer gesorgt. Viele Stars und Persönlichkeiten zeigten sich öffentlich bestürzt, jedoch nicht Jannik Sinner. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/jannik-sinners-leiser-abschied-von-italiens-tennis-ikone" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Er wählte eine andere Art der Anteilnahme.<\/a>