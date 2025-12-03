<h3>\r\n1. Südtirols Kinder und Jugendliche können weniger gut lesen – und Sie?<\/h3>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="369638" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Wie steht es um die Lesekompetenz in Südtirol? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/kultur\/suedtirols-kinder-und-jugendliche-koennen-weniger-gut-lesen-und-sie" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dieser Frage ist die Landesevaluationsstelle für das deutschsprachige Bildungssystem nachgegangen. Mit erstaunlichen Ergebnissen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Bitter: Südtiroler Rentner muss 40.000 Euro Pension zurückzahlen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1245981_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Da hat ein Südtiroler Rentner nicht schlecht gestaunt: Das Renteninstitut NISF\/INPS verlangt von ihm 40.000 Euro Rente zurück. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/bitter-suedtiroler-rentner-muss-40000-euro-pension-zurueckzahlen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ursache ist eine kleine Nebentätigkeit, bei der er sich ein paar Euro dazuverdient hatte. Ein Fall, der aufzeigt, wie wichtig es ist, sich über die Rentenbestimmungen genau zu informieren.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. Wohnbauförderung: Ab 1. Februar 2026 gelten neue Regeln<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1245978_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Landesregierung hat die Details zur Vergabe von Wohnbauförderungen für Kauf, Bau und Sanierung beschlossen. Schon bald profitieren Bürger von höheren Beiträgen, vereinfachten Anträgen und digitalisierten Verfahren. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wohnbaufoerderung-ab-1-februar-2026-gelten-neue-regeln" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Grundbeträge liegen künftig bei bis zu 52.000 Euro für Zwei-Personen-Haushalte, gestaffelt nach Einkommenshöhe, mit zusätzlichen Zuschlägen für größere Familien und Sanierung.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Wolfgang Ambros kommt mit seinen größten Hits nach Südtirol<\/h3>\n\n<video-jw video-id="WjhTMAqz"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Ein echter Austropop-Klassiker steht bei den Gartennächten 2026 im Programm: Wolfgang Ambros & die No. 1 vom Wienerwald kommen am 9. Juli in die Gärten von Schloss Trauttmansdorff bei Meran. <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/wolfgang-ambros-kommt-mit-seinen-groessten-hits-nach-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Kartenvorverkauf in allen Athesia-Buchhandlungen und online unter www.ticketone.it<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. In Europa mangelt es an „Bereitschaft, sich mit Waffen zu verteidigen“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1245984_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Putin meint, er sei für einen etwaigen Krieg gegen Europa bereit – und will damit „zwei Zielgruppen erreichen – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/in-europa-mangelt-es-an-bereitschaft-sich-mit-waffen-zu-verteidigen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Europäer und die eigene russische Bevölkerung“, weiß Univ.-Prof. Dr. Gerhard Mangott, Experte für Internationale Beziehungen und Sicherheitsforschung im post-sowjetischen Raum. Das zeuge davon, dass die Russen kriegsmüde sind – die Gefahr eines Konfliktes sei für Europa damit aber nicht gebannt.<\/a>