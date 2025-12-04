<h3>\r\n1. Tod von Peter Köllensperger (82): Ursache steht fest<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1246413_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach der Entdeckung von Peter Köllenspergers (82) Leichnam in seiner Villa im Bozner Stadtteil Gries teilt die Staatsanwaltschaft nun die Ergebnisse der Obduktion mit. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/obduktion-an-peter-koellensperger-82-todesursache-geklaert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Demnach sei Köllensperger an einem kardiogenen Schock gestorben – Gewalteinwirkung werde ausgeschlossen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Unfallfahrer von Hafling fährt „nicht mehr auf SASA-Linien“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1246416_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wenn Anna M. (Name von Redaktion geändert) an die Busfahrt vom vergangenen Dienstagmorgen denkt, bekommt sie noch immer Gänsehaut. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/unfallfahrer-von-hafling-faehrt-nicht-mehr-auf-sasa-linien" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mittlerweile überwiegt allerdings ihr Ärger, dem sie – wie zahlreiche andere Fahrgäste des Unfallbusses der Linie 225 Hafling-Meran auch – in einem E-Mail an Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider Luft gemacht hat.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. Gefälschte Zweisprachigkeitsnachweise: Entlassungen – Fünf Ärzte im Visier<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1246419_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Rahmen von Ermittlungen der Bozner Staatsanwaltschaft zum Verdacht der Fälschung von Sprachzertifikaten wurden bereits einige Krankenpfleger und Ärzte aus dem Sanitätsbetrieb entlassen, heißt es in einer Aussendung der Justizbehörde. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gefaelschte-zweisprachigkeitsnachweise-entlassungen-fuenf-aerzte-im-visier" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft am Rechnungshof wurden indes fünf weitere Ärzte ins Visier genommen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Geld zurück bei Stau? Das sagt Autobahn-Chef Reichhalter dazu<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1246422_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ab 2026 soll es soweit sein: Wenn man länger im Stau steht, sollen die Mautgebühren – zumindest teilweise – zurückerstattet werden, schnell und unbürokratisch über eine App. Vor allem die Brennerautobahn ist ja für viele Baustellen und Staus bekannt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/geld-zurueck-bei-stau-das-sagt-autobahn-chef-reichhalter-dazu" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dieser neue Beschluss könnte der A22-Gesellschaft also durchaus teuer zu stehen bekommen. Was sagt A22-Präsident Hartmann Reichhalter dazu? Ein Gespräch.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Wilderei im Gadertal: Enthaupteter Wolf gefunden<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1246425_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wilderei-verstuemmelter-wolf-gefunden-verstaerkte-kontrollen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Behörden in Südtirol verschärfen ihren Kampf gegen die Wilderei. Nach einem schwerwiegenden und besonders grausamen Vorfall in einem Naturpark, bei dem der verstümmelte Kadaver eines illegal getöteten Wolfs entdeckt wurde, wurden die nächtlichen Kontrollaktivitäten deutlich erhöht.<\/a>