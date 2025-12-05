<h3>\r\n1.Terlan: Mutmaßlicher Brandstifter gefasst<\/h3>In Terlan haben die Carabinieri einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einen Brand im Dorfzentrum gelegt zu haben. Bei dem Verdächtigen soll es sich <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/terlan-mutmasslicher-brandstifter-gefasst" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">um einen in Terlan wohnhaften Mann handeln.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1246818_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2.Was die neue Blitzer-Liste bringt und wie es im Speedbox-Dilemma weiter geht<\/h3>Italien hat bei Radargeräten aufgeräumt und erstmals ein öffentliches Register für zugelassene Messgeräte geschaffen – ein Schritt gegen die lange kritisierten „Phantom-Blitzer“ und für mehr Transparenz – auch in Südtirol. Was das Register dem Autofahrer konkret bringt und wie es mit den Speedcheckboxen weiter geht, haben wir Christian Carli, Kommandant <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/was-die-neue-blitzer-liste-bringt-und-wie-es-im-speedbox-dilemma-weiter-geht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">des gemeindeübergreifenden Ortspolizeidienstes, im Interview gefragt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1246821_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3.Bruneck: Christoph Stoll stirbt nach tragischem Unfall<\/h3>Christoph Stoll, der am 16. November unweit der Feuerwehrhalle Bruneck von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden war, ist am gestrigen Donnerstag im Bozner Krankenhaus <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bruneck-christoph-stoll-stirbt-nach-tragischem-unfall" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">seinen schweren Verletzungen erlegen.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1246824_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4.Exklusiv: „Auto-Papst“ Dudenhöffer spricht Klartext<\/h3>Europa sucht verzweifelt den richtigen Kurs in Sachen Mobilität – und sendet dabei höchst widersprüchliche Signale. Erst wurde das Verbrenner-Aus ab 2035 beschlossen, nun wird es wieder infrage gestellt. Die Folge: Unsicherheit bei Herstellern, Politik und Konsumenten gleichermaßen. „Wir drohen jedenfalls, den Anschluss zu verpassen“, sagt Ferdinand Dudenhöffer, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/exklusiv-auto-papst-dudenhoeffer-spricht-klartext" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">einer der renommiertesten Autoexperten Europas, im Gespräch mit s+.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1246827_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Mutmaßliche Drogendealer verhaftet – fast ein Kilo Rauschgift sichergestellt<\/h3>Bei verstärkten Polizeikontrollen rund um die Bozner Weihnachtsmärkte hat die Staatspolizei am Donnerstag zwei Brüder festgenommen, die insgesamt fast ein Kilogramm Rauschgift bei sich hatten. Zudem wurde ein vorbestrafter nigerianischer Staatsbürger nach <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mutmassliche-drogendealer-verhaftet-fast-ein-kilo-rauschgift-sichergestellt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">seiner Haftentlassung in ein Abschiebezentrum überstellt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1246830_image" \/><\/div>