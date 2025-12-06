<h3>\r\n1. Große Trauer um Christoph Stoll (60)<\/h3>Trauer um Christoph Stoll in Bruneck: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grosse-trauer-um-christoph-stoll-60" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der 60-Jährige ist nach einem tragischen Unfall vor etwas mehr als zwei Wochen im Krankenhaus Bozen gestorben.<\/a> Der weitum bekannte Agronom aus St. Lorenzen war vor dem Stadttheater in Bruneck von einem Auto angefahren und schwerstens verletzt worden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1247082_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. Marchs Traumstart: „Verleiht große Motivation“<\/h3>Italiens Snowboarder haben die Saison im chinesischen Mylin mit einer wahren Machtdemonstration begonnen. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren schnappten sich die Azzurri den Sieg. <a href="https:\/\/www.sportnews.bz\/artikel\/wintersport\/snowboard\/marchs-traumstart-verleiht-grosse-motivation" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Grund zur Freude hatte auch Aaron March (Seis), der als Dritter einen perfekten Saisonstart hinlegte.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1247085_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. Ihre Rezepte begeistern Millionen: Oma Silvi wird zur TikTok-Königin<\/h3>Influencerinnen sind meist jung, kameraaffin und beseelt vom Wunsch, auf TikTok, Instagram oder Facebook ganz viel Geld zu machen. Und dann gibt es auch sie, die TikTok-Omas, Facebook-Seniorinnen und Instagram-Rentnerinnen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/ihre-rezepte-begeistern-millionen-oma-silvi-wird-zur-tiktok-koenigin" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Italiens bekannteste Influencerin im Rentenalter ist Silvana „Nonna Silvi“ Bini (84) aus Castelfiorentino bei Florenz.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1247088_image" \/><\/div>\r\n<h3>4. Bozen: Ermittlungen nach Diebstahl in Drogeriemarkt – 4 Personen angezeigt<\/h3> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-ermittlungen-nach-diebstahl-in-drogeriemarkt-4-personen-angezeigt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Carabinieri haben in Bozen 4 Personen wegen Diebstahls auf freiem Fuß angezeigt.<\/a> Die Ermittlungen ergaben, dass die 4 Verdächtigen am Vormittag des 20. November das Verkaufspersonal ablenkten und so die Kontrollen umgingen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1247091_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Innsbruck: Italiener mit Messer attackiert<\/h3>Zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung ist es in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck gekommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/innsbruck-italiener-mit-messer-attackiert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein unbekannter Täter hat am Freitagvormittag einen 34-jähriger Italiener mit einem Messer verletzt.<\/a> Die Fahndung läuft.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1247094_image" \/><\/div>\r\n