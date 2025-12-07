<h3>\r\n1. Formel-1-Showdown: Auch Sinner ist dabei<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1247310_image" \/><\/div>\r\nAm Sonntagnachmittag (ab 14 Uhr MEZ) sind alle Augen auf Abu Dhabi gerichtet. Dort geht das letzte Saisonrennen der Formel 1 über die Bühne – und noch drei Fahrer haben die Chance, sich den WM-Titel zu holen. Ein Showdown <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/formel-1-showdown-auch-sinner-ist-dabei" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">den sich auch Tennis-Superstar Jannik Sinner nicht entgehen lässt.<\/a><BR \/><h3>\r\n2. Als über Jenesien die Bomber flogen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1247313_image" \/><\/div>\r\nBarbara Egger Gasser war 16 Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging. Heute, achtzig Jahre später, erinnert sich die 1929 geborene Jenesierin noch gut an jene Monate voller Unsicherheit, Bombenalarm und an einen deutschen Soldaten, der sich mit einem „Muli“ aus dem Staub machte. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/als-ueber-jenesien-die-bomber-flogen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Erlebnis aus dieser Zeit ist Barbara besonders im Gedächtnis geblieben.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. Busfahrer in Bozen angegriffen: Zwei Täter auf der Flucht – Polizei ermittelt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1247316_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Wieder ein tätlicher Angriff im öffentlichen Verkehr: Ein Jugendlicher soll eine Busfahrer in der Drususstraße gefragt haben, ob er sich an Steuer setzen darf. Als der Busfahrer nein sagte, sollen der Jugendliche und sein Begleiter auf den Busfahrer losgegangen sein. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/busfahrer-in-bozen-angegriffen-polizei-hat-ermittlungen-eingleitet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Verdächtigen konnten flüchten – die Polizei ermittelt.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Birgit Nössing – Vom Starthaus ins Fernsehstudio<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1247319_image" \/><\/div>\r\nDie Rennski musste sie an den Nagel hängen, das Mikrofon hält sie fest in der Hand. Birgit Nössing hat als Moderatorin Karriere gemacht. Vom Starthaus ins Fernsehstudio – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/birgit-noessing-vom-starthaus-ins-fernsehstudio" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die Leidenschaft für den Sport ist geblieben.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Großes „markteln“ beim Nikolausmarkt in Tscherms<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1247322_image" \/><\/div>\r\nAlljährlich findet am ersten Samstag im Dezember in Tscherms der traditionelle Nikolausmarkt statt. An den zahlreichen Marktständen wurde auch heuer wieder fest gehandelt und gefeilscht. <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/nikolausmakrt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL sprach mit Manuel Pernthaler, dem Vorsitzenden des Marktkomitees, über den traditionellen Goas - & Krämermarkt in der Burggräfler Gemeinde.<\/a>