<h3>\r\n1. Bozen: 26-Jähriger bestiehlt Gäste und verletzt Türsteher<\/h3>Die Staatspolizei hat am Wochenende im Bozner Stadtteil Gries einen 26-jährigen marokkanischen Staatsbürger nach einem Raub verhaftet. Zuvor hatte das Sicherheitspersonal eines Lokals in Gries <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-26-jaehriger-bestiehlt-gaeste-und-verletzt-tuersteher" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die Polizei wegen eines äußerst aggressiven Mannes verständigt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1247514_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Nach Angriff auf Busfahrer: Sasa kündigt weitere Schutzmaßnahmen an<\/h3>Nach dem tätlichen Übergriff auf einen Busfahrer am Samstagabend zwischen dem Bozner Verdiplatz und der Drususallee meldet sich die Präsidentin der Linienbusgesellschaft Sasa, Astrid Kofler, zu Wort. „Für uns hat die Sicherheit unserer Mitarbeiter oberste Priorität“, betont sie. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-angriff-auf-busfahrer-sasa-kuendigt-weitere-schutzmassnahmen-an" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Vorfall führte zur Ausrufung eines Gewerkschaftsstreiks für Dienstag, den 9. Dezember.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1247517_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Vater und Sohn aus Brixen: 63 Kilometer durch Schnee und Eis in Grönland<\/h3>Er war der jüngste nicht-bosnische Springer und der erste Südtiroler, der den Sprung von Stari Most, der historischen Brücke der Stadt Mostar in Bosnien-Herzegowina, gewagt hat. Nun ist er auch der Jüngste, der jemals die Polar-Bear-Challenge auf den Gletschern Grönlands gelaufen ist – der gerade 18 Jahre alt gewordene Brixner Maximilian Mussner. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/vater-und-sohn-aus-brixen-63-kilometer-durch-schnee-und-eis-in-groenland" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sein Vater Manfred Mussner, der für seine Teilnahme an Extrem-Marathons bekannt ist, war auch mit von der Partie.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1247520_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Sachwalter selbst bestimmen: Warum frühzeitige Vorsorge so wichtig ist<\/h3>Sachwalter schützen und begleiten Menschen, die ihre Rechts- und Geldgeschäfte nicht mehr tätigen können. Niemand muss aber den Ernstfall abwarten. „Man kann jederzeit – solange man handlungsfähig ist – seinen Sachwalter selbst bestimmen“, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sachwalter-selbst-bestimmen-warum-fruehzeitige-vorsorge-so-wichtig-ist" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">sagt Roberta Rigamonti, Direktorin des Vereins für Sachwalterschaft.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1247523_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Der FC Südtirol gewinnt nicht, jubelt aber trotzdem<\/h3>Seit Ende September, oder vielmehr seit satten 72 Tagen, wartet der FC Südtirol in der Serie B auf einen Sieg. Auch am Montag in Monza wurde diese Serie nicht gebrochen – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/der-fc-suedtirol-gewinnt-nicht-jubelt-aber-trotzdem" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und dennoch gab es bei den Weiß-Roten am Ende nur strahlende Gesichter.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1247526_image" \/><\/div>\r\n