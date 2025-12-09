<h3>\r\n1.Verkehrsunfall auf der Pustertalerstraße: Zwei Fahrzeuge kollidieren<\/h3>Der Alarm ging heute Vormittag um 10.32 Uhr ein. Auf der Pustertaler Staatsstraße hatte es gekracht. Im Bereich der Autobahneinfahrt Vahrn kam es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/verkehrsunfall-auf-der-pustertalerstrasse-zwei-fahrzeuge-kollidieren" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Glücklicherweise wurde niemand verletzt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1247913_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2.Jennifer ist tot: Die grausigen Details zum jahrelang ungelösten Vermisstenfall<\/h3>Acht Jahre lang suchten Ermittler nach der verschwundenen Hollabrunnerin (NÖ) Jennifer Scharinger. Nun hat ihr ehemaliger Lebensgefährte ein umfassendes Geständnis abgelegt und die Polizei zu den sterblichen Überresten der jungen Frau geführt. Die makaberen Details zu einem <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/fall-jennifer-scharinger-die-details-eines-perfekten-mordes" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„perfekten Mord“, wie der mutmaßliche Täter es selbst genannt haben soll.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1247916_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3.Eierwürfe und Tumulte beim Krampusumzug in Bozen<\/h3>Eigentlich sind es die Krampusse, die Angst und Schrecken verbreiten. Beim Umzug am Samstagnachmittag in Bozen war jedoch das Gegenteil der Fall. Die gehörnten Gestalten mussten Eier und Angriffsversuche abwehren. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/eierwuerfe-und-tumult-beim-krampusumzug-in-bozen" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Das berichtet die Tageszeitung „Alto Adige“.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1247919_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4.Sachwalter selbst bestimmen: Warum frühzeitige Vorsorge so wichtig ist<\/h3>Sachwalter schützen und begleiten Menschen, die ihre Rechts- und Geldgeschäfte nicht mehr tätigen können. Niemand muss aber den Ernstfall abwarten. „Man kann jederzeit – solange man handlungsfähig ist – seinen Sachwalter selbst bestimmen“, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sachwalter-selbst-bestimmen-warum-fruehzeitige-vorsorge-so-wichtig-ist" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">sagt Roberta Rigamonti, Direktorin des Vereins für Sachwalterschaft.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1247922_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5.VIDEO | Südtirol: Beschäftigung wächst, aber...<\/h3>Der Arbeitsmarktbericht für das Sommerhalbjahr 2025 zeigt ein uneinheitliches Bild: Zwar stieg die Zahl der unselbstständig Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 Prozent – ein Wert im Bereich des langjährigen Durchschnitts. Gleichzeitig legte jedoch auch die <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/suedtirol-beschaeftigung-waechst-aber" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Registerarbeitslosigkeit deutlich zu, mit einem Plus von 5,4 Prozent.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1247925_image" \/><\/div>