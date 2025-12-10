<h3>\r\n1. Trentino: Frau nach Streit in einem Hotel niedergestochen<\/h3>Ein eskalierter Streit, eine schwerverletzte Mitarbeiterin: Heute, am frühen Morgen, soll sich eine Gewalttat in einem Hotel am Campo Carlo Magno Pass in der Nähe von Madonna di Campiglio im Trentino ereignet haben. Dabei soll ein Mann eine Frau mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/trentino-frau-nach-streit-in-einem-hotel-niedergestochen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das berichtet das Online-Nachrichtenportal „L'Adige“.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1248519_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. ABSTIMMUNG: Social-Media-Verbot für alle unter 16 – Was halten Sie davon?<\/h3>Australien schreibt Geschichte im digitalen Kinderschutz: Ab sofort dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren keine eigenen Konten mehr auf vielen großen Social-Media-Plattformen besitzen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/australiens-social-media-verbot-fuer-alle-unter-16-in-kraft" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Betroffen sind zehn Dienste, darunter Instagram, Tiktok, Snapchat, Facebook, Youtube, X, Reddit und Twitch.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1248522_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Italien modernisiert Steuersystem – Was das konkret bedeutet<\/h3>Italien modernisiert sein Steuersystem – schneller, digitaler, KI-gesteuert. Steuerhinterziehung soll sinken – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/italien-modernisiert-rentensystem-was-das-konkret-bedeutet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mit Folgen für die Privatsphäre eines jeden einzelnen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1248525_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Ihr Mann wurde ermordet: „Eigene Nürnberger Prozesse für Russland“<\/h3>Polonium-210: Mit diesem hochradioaktiven Stoff wurde der russische Regimekritiker Alexander Litwinenko 2006 ermordet. Seine Witwe Marina Litwinenko trägt seither die Botschaften ihres Mannes weiter und sagt: Nur Russland selbst kann den Kremlherrscher vor Gericht bringen – und so die Grundlage für eine Aufarbeitung der jüngsten Geschichte schaffen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/ihr-mann-wurde-ermordet-eigene-nuernberger-prozesse-fuer-russland" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Marina Litwinenko im exklusiven Interview.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1248528_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Sinners Fahrplan bis Melbourne steht<\/h3>Nachdem es Jannik Sinner in den letzten Wochen etwas ruhiger hat angehen lassen, wird der Südtiroler Tennis-Star die Zügel wieder anziehen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/sinners-fahrplan-bis-melbourne-steht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Fahrplan bis zum Beginn der Australian Open steht.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1248531_image" \/><\/div>\r\n