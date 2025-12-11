<h3>\r\n1. Morgen Bus- und Bahnstreik: Ausfälle möglich<\/h3>Für morgigen Freitag ist ein 24-stündiger Generalstreik des Personals des öffentlichen Nahverkehrs <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/morgen-bus-und-bahnstreik-ausfaelle-moeglich" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">sowie ein 21-stündiger Nationalstreik im Zugverkehr angekündigt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1248930_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Schon wieder Gewalt im Bus – Kontrolleure in Leifers bedroht<\/h3>Erneut ist es in einem öffentlichen Bus zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen: Wie die Carabinieri mitteilen, wurden am Mittwochvormittag zwei Kontrolleure der öffentlichen Verkehrsbetriebe in Leifers von einem Fahrgast massiv bedroht. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kontrolleure-bedroht-carabinieri-greifen-an-bus-haltestelle-in-leifers-ein" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte die Situation entschärft werden.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1248933_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Lesen Sie, was andere verpassen – s+ für nur 3,99 Euro im Monat!<\/h3>Sie möchten exklusive Reportagen, fundierte Analysen und spannende Hintergrundgeschichten lesen? Dann ist unser s+ Winter-Special genau das Richtige für Sie. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/top-informiert-durch-den-winter-s-fuer-nur-399-euro-im-monat" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Für nur 3,99 Euro pro Monat – fünf Monate lang – öffnet sich Ihnen die gesamte Premium-Welt von STOL und SportNews. Schlagen Sie jetzt zu.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1248936_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Herr Achammer, wann wird es wieder Schulausflüge geben?<\/h3>Trotz Gehaltsaufbesserung scheinen die Lehrer derzeit nicht gewillt, wieder zur Tagesordnung zurückzukehren. Gibt es überhaupt wieder Verhandlungen und wann werden wieder Schulausflüge stattfinden? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/herr-achammer-wann-wird-es-wieder-schulausfluege-geben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Gespräch mit Bildungslandesrat Philipp Achammer.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1248939_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Ein prominenter Trainingsgast für Jannik Sinner<\/h3>Tennis-Superstar Jannik Sinner absolviert weiterhin in Dubai seine Saisonvorbereitung. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/ein-prominenter-trainingsgast-fuer-jannik-sinner" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dabei durfte er einen unerwarteten wie prominenten Gast begrüßen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1248942_image" \/><\/div>\r\n