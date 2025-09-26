<h3>\r\n1. „Hunde nach Südtirol bringen kostet, wie in London das Auto“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1217871_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wie schon zuvor beim DNA-Test ist Bozen erneut wegen der Vierbeiner in der internationalen Presse gelandet - diesmal wegen der geplanten Ortstaxe für Hunde. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/hunde-nach-suedtirol-bringen-kostet-wie-in-london-das-auto-cnn-und-new-york-times" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sowohl „CNN“ als auch die „New York Times“ greifen das Thema auf.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2.Rentenjahre schon gecheckt? So geht's<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1217892_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wann haben Sie das letzte Mal Ihre Rentenjahre überprüft? Wer seine künftige Pension im Auge behalten will, kann das nun einfacher denn je tun: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/rentenjahre-schon-gecheckt-so-gehts" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das italienische Sozialversicherungsinstitut NISF\/INPS hat sein Online-Portal für Beitragskonten überarbeitet und benutzerfreundlicher gemacht.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. Zweisprachigkeitsnachweis gefälscht: Personal im Sanitätsbetrieb aufgeflogen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1217874_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Südtiroler Sanitätsbetrieb sind zehn Mitarbeitende wegen gefälschter Sprachzertifikate aufgeflogen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/zweisprachigkeitsnachweis-gefaelscht-personal-im-sanitaetsbetrieb-aufgeflogen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das hat der Betrieb am Freitag bestätigt. Die betroffenen Personen waren von den Kontrollen der Dienststelle für Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfungen erfasst worden.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Woche um – was bleibt?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1217877_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>STOL-Ressortleiter Arnold Sorg (links) und Ivo Zorzi (rechts) greifen die wichtigsten Themen dieser Woche auf und werfen in der Rubrik „Woche um – was bleibt?“ einen Blick auf das Geschehen in Südtirol und der Welt. In Folge 1 geht es u.a. um die geplante Hundesteuer, die Matura und das Oktoberfest – <b>hier geht's zum VIDEO:<\/b><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="4Qi4al60"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Zehn Jahre Rock vom Ritten: Last Chance eröffnen „Backstage“<\/h3>\n\n<video-jw video-id="ns0DTeMI"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Mit Last Chance eröffnet eine Rittner Band die neue Staffel von Backstage. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/video-zehn-jahre-rock-vom-ritten-last-chance-eroeffnen-backstage" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Seit zehn Jahren stehen die fünf Musiker gemeinsam auf der Bühne – und feiern das Jubiläum mit ihrer neuen EP „Black List“.<\/a>