<h3>\r\n1. Mord in Bozen-Süd: Ein tödlicher Stich ins Herz<\/h3>Es war am 12. Oktober dieses Jahres: Ein 32-jähriger Rumäne wurde tot in der Bozner Industriezone aufgefunden. Der mutmaßliche Täter: Ein 47-jähirger Rumäne. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mord-in-bozen-sued-das-ergebnis-der-autopsie" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nun ist das Ergebnis der Autopsie bekanntgegeben geworden.<\/a><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1249476_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2.Venetien: 76 Rinder sterben auf einen Schlag – Der Killer lag in der Luft<\/h3>Insgesamt 76 Mastrinder brachen an einem Sonntagmorgen gleichzeitig und ohne erkennbare Ursache tot zusammen. Das rätselhafte Massensterben auf einem Bauernhof im Raum Padua stellte Tierärzte und Behörden vor viele offene Fragen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/venetien-76-rinder-sterben-auf-einen-schlag-der-killer-lag-in-der-luft" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Doch das Rätsel konnte nun gelöst werden<\/a>.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1249479_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. „Der Horror“: Michelle Gisins Bruder ist bestürzt<\/h3>Der Sturz von Michelle Gisin sorgt in der Ski-Welt weiter für Bestürzung. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/die-letzten-24-stunden-waren-der-horror" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nun hat ihr Bruder Marc tiefe Einblicke gegeben.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1249482_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. Herr Achammer, wann wird es wieder Schulausflüge geben?<\/h3>Trotz Gehaltsaufbesserung scheinen die Lehrer derzeit nicht gewillt, wieder zur Tagesordnung zurückzukehren. Gibt es überhaupt wieder Verhandlungen und wann werden wieder Schulausflüge stattfinden? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/herr-achammer-wann-wird-es-wieder-schulausfluege-geben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Gespräch mit Bildungslandesrat Philipp Achammer.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1248939_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Lüsen: Zwei Pkw krachen zusammen – 26-Jähriger erheblich verletzt<\/h3>Gekracht hat es am heutigen Freitagnachmittag zwischen zwei Autos auf der Lüsnerstraße. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/luesen-zwei-pkw-krachen-zusammen-eine-person-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein 26-jähriger Mann aus Mantua, der bereits seit Jahren in einem Hotel in Lüsen arbeitet, ist dabei erheblich verletzt worden.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1249485_image" \/><\/div>\r\n