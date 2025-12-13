<h3>\r\n1. Rekordhaushalt in Südtirol – doch (zu) viele spüren nichts davon<\/h3>Wenn die Schere zwischen Kosten und Einkommen weiter aufgeht, gefährdet das nicht nur den sozialen Zusammenhalt, sondern auch die wirtschaftliche Basis des Landes. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/rekordhaushalt-in-suedtirol-doch-zu-viele-spueren-nichts-davon" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wer hier arbeiten, wohnen und eine Familie gründen möchte, muss sich das leisten können.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1249704_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Leichnam eines Südtirolers in Marokko entdeckt<\/h3>Seit Monaten liegt der Leichnam des 59-jährigen Michael Oberkofler aus Leifers <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/leichnam-eines-suedtirolers-in-marokko-entdeckt-seit-monaten-in-kuehlzelle" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">in einer Kühlzelle des Friedhofs von Agadir.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1249707_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Mordversuch am Siegesplatz: Was die Staatsanwaltschaft fordert<\/h3>Einem 33-Jährigen aus Albanien wird zur Last gelegt, im Juni 2024 nach dem EM-Spiel Italien-Kroatien am Bozner Siegesplatz auf zwei Landsleute eingestochen zu haben. Für eines der Opfer hätte der Angriff tödlich enden können, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mordversuch-am-siegesplatz-was-die-staatsanwaltschaft-fordert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">weshalb der Vorwurf auf Mordversuch im Raum steht.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1249710_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Neuer Ärger für das Ehrenamt: Rom bremst Südtirols Pläne ein<\/h3>Rom ficht Südtirols Ehrenamtsgesetz an – nicht in allen Punkten, sondern nur in einem, für die kleineren Vereine jedoch wesentlichen Punkt: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/neuer-aerger-fuer-das-ehrenamt-rom-bremst-suedtirols-plaene-ein" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die Aussetzung der Übertragung der Vermögenswerte beim Übertritt vom staatlichen Register RUNTS ins Landesregister.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1249713_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Zu zehnt: Der FC Südtirol bleibt weiterhin sieglos<\/h3>Am Tag vor dem Gaudete-Sonntag stand für den FC Südtirol das immens wichtige Sechs-Punkte-Spiel gegen den SSC Bari auf dem Programm. In der Tabelle trennte die beiden Teams vor dem Aufeinandertreffen nur ein einziger Punkt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/zu-zehnt-der-fc-suedtirol-bleibt-weiterhin-sieglos" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Doch auch gegen die Apulier konnte der FCS nicht über einen Erfolg jubeln.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1249716_image" \/><\/div>\r\n