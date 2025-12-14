<BR \/><h3>\r\n1. Naturfotograf Philipp Egger: „Als ob der Teufel selbst die Suppe umrührt“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1249950_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der 25-jährige Naturfotograf Philipp Egger heimst für seine herausragenden Aufnahmen einen Preis nach dem anderen ein. Erst Mitte Oktober nahm er für die Aufnahme eines Uhus in London die Auszeichnung zum „Wildlife Photographer of the Year“ entgegen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/naturfotograf-philipp-egger-als-ob-der-teufel-selbst-die-suppe-umruehrt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das Gespräch mit STOL offenbart einen Grenzgänger, der auf der Jagd nach dem perfekten Schnappschuss alles andere unterordnet.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. So kann KI bei der Urlaubsplanung helfen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1249953_image" \/><\/div>\r\nSie wollen Urlaub machen, aber wissen nicht genau wie und wo? Oder sie suchen etwas Konkretes, wissen aber nicht, wie sie es finden? Statt sich ziellos durchs Netz zu klicken, kann ihnen vielleicht Künstliche Intelligenz die passenden Anregungen oder Antworten liefern. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/so-kann-ki-bei-der-urlaubsplanung-helfen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie Sie die besten Antworten aus den verschiedenen Chatbots herausholen, erfahren Sie hier.<\/a><BR \/><h3>\r\n3. Unwetter: Nervenaufreibende Wochen in Tisens<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1249956_image" \/><\/div>\r\nIm Herbst 2000, von Mitte Oktober bis Anfang Dezember, fielen in Südtirol Regenmenge die es sonst nur innerhalb eines Jahres gab. Stark betroffen von diesen Regenmengen war unter anderem die Gemeinde Tisens. Dort gab es an verschiedenen Orten große Vermurungen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/unwetter-nervenaufreibende-wochen-in-tisens" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der ehemalige Tisner Bürgermeister Thomas Knoll, Landesgeologe Volkmar Mair und der ehemalige Meraner Feuerwehrbezirksinspektor Max Pollinger blicken auf diese anstrengenden und zehrenden Tage vor genau 25 Jahren zurück.<\/a><BR \/><h3>\r\n4. „Ich habe die tollsten Kinder der Welt!“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1249959_image" \/><\/div>\r\nSeit knapp einem Jahr ist die Niederdorfer Hausärztin Astrid Marsoner Präsidentin der Südtiroler Ärztekammer. Mit der Familie, in den Bergen und beim Lesen kommt sie zur Ruhe und kann den Alltag hinter sich lassen. Wenn sie die Haustür hinter sich schließt, entspannt sie, auch wenn sie als Ärztin und ärztliche Leiterin des Altersheims dennoch erreichbar bleibt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/ich-habe-die-tollsten-kinder-der-welt" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Mehr über die sympathische Ärztin und Mutter von 5 Kindern lesen Sie im Porträt.<\/a><h3>\r\n5. Terror in Australien: Zwölf Tote nach Angriff auf jüdisches Lichterfest<BR \/><\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1249962_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Bei einem Angriff auf eine Feier zum jüdischen Lichterfest Chanukka sind am Sonntag in Sydney am berühmten Bondi Beach zwölf Menschen getötet worden. Das gab der Regierungschef des australischen Teilstaates New South Wales, Chris Minns, bekannt. Es handle sich um einen Terrorakt, der sich gegen die jüdische Gemeinde gerichtet habe. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/terror-in-australien-zehn-tote-nach-angriff-auf-juedisches-lichterfest" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Einer der zwei Attentäter sei getötet worden. Es gab auch Verletzte.<\/a>