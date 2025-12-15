<h3>\r\n1.Lana: Bewaffneter Mann sorgt während Krampuslauf für Unruhe<\/h3>Jüngst sorgte ein Mann mit einem Messer für Aufregung während eines Krampuslaufs in Lana: Die Carabinieri haben den 58-Jährigen wegen des „unerlaubten Führens von Waffen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/lana-bewaffneter-mann-sorgt-bei-krampuslauf-fuer-unruhe" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> oder gefährlichen Gegenständen“ angezeigt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1250529_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. „Ein Familienmitglied fehlt, geht nachschauen“ – Leiche in Koffer entdeckt<\/h3>Justizermittlungen laufen auf Hochtouren, um Todeszeitpunkt und Todesursache eines 32-jährigen Mannes zu klären, dessen sterbliche Überreste am Samstag von der Polizei in einem Koffer in einem Haus in Sant'Angelo a Lecore, einem Ortsteil der Gemeinde Campi Bisenzio <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ein-familienmitglied-fehlt-geht-nachschauen-leiche-in-koffer-entdeckt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">in der Provinz Florenz, entdeckt wurden.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1250532_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Übrigens:<\/b> Es läuft gerade unsere s+ Winteraktion: Für nur 3,99 Euro pro Monat – fünf Monate lang – öffnet sich Ihnen die gesamte Premium-Welt von STOL und SportNews. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/lesen-sie-was-andere-verpassen-s-fuer-nur-399-euro-im-monat" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Schlagen Sie jetzt zu.<\/a><BR \/><h3>\r\n3.64-jährige Frau von Führerscheinneuling angefahren – Auto ohne Revision<\/h3>Eine 64 Jahre alte Einheimische ist am späten Montagvormittag in der Nähe der Talferbrücke in Bozen <a href="Die Stadtpolizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Auch das Wei%C3%9Fe Kreuz war vor Ort im Einsatz." target="_blank" class="external-link-new-window" title="">angefahren und dabei verletzt worden.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1250535_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. Mann soll drei Mädchen in Schwimmbad-Duschen belästigt haben<\/h3>Drei minderjährige Mädchen sollen in den vergangenen Tagen in den Duschen eines öffentlichen Schwimmbads von einem Mann belästigt worden sein. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mann-soll-drei-maedchen-in-schwimmbad-duschen-belaestigt-haben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der mutmaßliche Täter wurde identifiziert, die Ermittlungen laufen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1250538_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Übrigens<\/b>: Es läuft gerade unsere s+ Winteraktion: Für nur 3,99 Euro pro Monat – fünf Monate lang – öffnet sich Ihnen die gesamte Premium-Welt von STOL und SportNews. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/lesen-sie-was-andere-verpassen-s-fuer-nur-399-euro-im-monat" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Schlagen Sie jetzt zu.<\/a><BR \/><h3>\r\n5.Zug: Bahnverkehr wieder aufgenommen – Verspätungen weiterhin möglich<\/h3>Nachdem ein Arbeitsfahrzeug bei Franzensfeste entgleist war, hat dies heute zahlreiche Verspätungen und Ausfälle auf der Brenner-Bahnlinie verursacht. Die Bahnlinie war zwischen Bozen und Brenner gesperrt. Seit 16.30 Uhr wurde der Verkehr wieder aufgenommen. Aber: Es kann <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/zug-bahnverkehr-wieder-aufgenommen-verspaetungen-weiterhin-moeglich" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">weiterhin zu Verspätungen kommen.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1250541_image" \/><\/div>\r\n